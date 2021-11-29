الصحة تكشف أماكن تطعيم الأطفال فوق 12 عاما بلقاح فايزر: صعب في المدارس

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تخطط لتطعيم الأطفال من 12 لـ15 عاما بلقاح فايزر قريبا، بعد التأكد من سلامة اللقاح واستقبال العديد من الشحنات، ووجود فائض كبير، موضحا أنّ الوزارة ستعلن التفاصيل كاملة بعد الاطلاع على الدراسات والتجارب التي أُجريت بشأن مأمونيته على الأطفال في هذا العمر.

تطعيم الأطفال في عمر 12 عاما داخل مراكز التطعيم

وأضاف عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ تطعيم الأطفال بعمر 12 عاما بلقاح فايزر يتم داخل مراكز التطعيم في وزارة الصحة والسكان، حيث يكون صعبا داخل المدراس، فضلا عن أنّ لقاح فايزر يحتاج إلى درجة حرارة معينة وطريقة حفظ في الثلاجات، ما يصعّب بدوره تطعيم الطلاب في المدراس.

تطعيم الأطفال حفاظا على سير العملية التعليمية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنّ هناك رغبة شديدة من الصحة للحفاظ على سير العملية التعليمية مرة أخرى وتطعيم الفئات العمرية من هذه المرحلة، ما يعد خطوة للتوسع في تطعيم الأطفال في ظل وجود وفرة من اللقاحات، وانتشار متحورات جديدة من كورونا، حيث يعد اللقاح السلاح الوحيد للوقاية من المضاعفات والمتحورات الجديدة لكورونا.

جميع اللقاحات فعّالة ضد متحور كورونا

وأوضح عبدالغفار، أنّ جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة، وتعمل على الوقاية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها لا تمنع الإصابة، مشيرا إلى أنّ جميع اللقاحات تتشابه في الأعراض الجانبية، وتتمثل في «ارتفاع في درجة الحرارة، تورم مكان الحقن، إرهاق، وألم في المفاصل والعضلات».

التزام بالإجراءات الوقائية ضرورة لتجنب الإصابة بكورونا

وأكد «عبدالغفار» أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بكورونا، وتتمثل في «أخذ اللقاح، ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية بصورة مستمرة، التباعد الجسدي والبدني لمسافة لا تقل عن متر، والتواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».