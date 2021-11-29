طبيب عن تطعيم الأطفال في سن 12عاما: لايوجد مبرر للخوف واللقاح آمن لهم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد، اجتماعَا موسعَا للمجموعة الطبية المختصة لمواجهة فيروس كورونا، كما تابع موقف المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة ومسئولي الجهات الطبية المعنية.

أخصائي أطفال: لا داعي للخوف من تلقي اللقاح

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عامًا بلقاح «فايزر» المضاد لفيروس «كورونا»، وبشأن هذا الموضوع علق الدكتور «محمد شبيب» أخصائي الأطفال قائلا لـ«الوطن»: «لا داعي للخوف أو القلق على هذه الفئة العمرية لأنهم يتعاملون معاملة البالغين»، موضحا عدم وجود أي مخاطر على الأطفال من العقم أو غيره كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه لا يوجد ما يثبت على مدار التاريخ، تسبب لقاح في عقم شخص تناوله من قبل، موضحا أنه في أمريكا أجازوا استخدام لقاح «فايزر» أيضا، ولكن بنسبة أقل للجرعة لهذه الفئة العمرية، موجها النصيحة للأطفال ولأولياء الأمور بسرعة التوجه لتلقي اللقاح، مشيراَ أنه لا يوجد ما يبرر حالة الخوف الموجودة حاليا بشأن هذا الموضوع، مضيفا «اللقاح آمن وفعال، والمضاعفات تختلف من شخص لآخر على حسب تفاعل اللقاح مع جهاز المناعة».

عدم وجود المتحور الجديد بمصر

وفي هذا الشأن، عرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، نتائج أبحاث التسلسل الجيني للعينات الإيجابية لحالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي أثبتت عدم وجود المتحور الجديد «أوميكرون»، في مصر حتى الآن، مضيفًا أن وزارة الصحة مستمرة في متابعتها الدقيقة للحالة الوبائية للمتحور الجديد، مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في المنافذ فيما يخص القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور الجديد.

وأشار الوزير إلى أن هذا الوضع الجديد فرض اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تمثلت في إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، إلى جانب ضرورة إجراء تحاليل «PCR» للقادمين من الدول التي ظهرت بها حالات المتحور الجديد.

كما عرض القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، موقف اللقاحات، موضحاً أن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة، بلغ نحو 88.2 مليون جرعة، بين لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي، مشيراَ أنه قد تم تقديم 45.2 مليون جرعة، موزعة بواقع 29.6 مليون كجرعة أولى، و15.6 مليون كجرعة ثانية، مضيفا أن مساء السبت، شهد استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة «فايزر»، بمطار القاهرة الدولي، مؤكداَ أهمية الجهود المبذولة للتفاوض مع عدد من شركات تصنيع اللقاحات العالمية، بهدف إنتاج هذه اللقاحات في مصر، لأغراض الاستهلاك المحلي وكذلك التصدير.