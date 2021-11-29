«أوميكرون» تواصل انتشارها.. سويسرا ترصد أول حالة محتملة بـ السلالة

واصلت السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، التي تحمل اسم «أوميكرون» أو«بي.1.1.529»، انتشارها في عدة مناطق حول العالم، وكانت منظمة الصحة العالمية، عبرت في وقت سابق عن قلقها إزاء اكتشاف «أوميكرون» في جنوب أفريقيا.

وكانت سلالة «أوميكرون»، أدت إلى زيادة الإصابات في إقليم جاوتنج الأكثر اكتظاظاً بالسكان في جنوب إفريقيا، كما تم تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة، بـ بوتسوانا يوم 11 نوفمبر الجاري، لدى مواطن من جنوب أفريقيا، فيما تم الإبلاغ عن سلالة «كورونا» الجديدة من قبل جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر الجاري، بعد ظهور أول حالة مؤكدة به في عينة تم جمعها في 9 نوفمبر من العام الجاري.

رصد إصابتين بـ«أوميكرون» في مقاطعة أونتاريو الكندية

وأعلنت وزارة الصحة الكندية، رصد إصابتين بـ«أوميكرون» في مقاطعة أونتاريو، وقالت السلطات الصحية، إن الإصابتين لاثنين من المسافرين في رحلة إلى نيجيريا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، رصدت السلطات الصحية في سويسرا، أول حالة محتملة بـ«أوميكرون» فوق أراضيها، فيما قالت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، أنها سجلت ثاني إصابة بـ«أوميكرون»، لمواطنة عادت مؤخرا من جنوب أفريقيا.

وفي الولايات المتحدة، أشار أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أن اللقاحات الحالية توفر حماية من الإصابات الخطيرة بـ«كورونا».

وأوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في بيان، مساء أمس الأحد، إن الرئيس بايدن أجرى اجتماعا مع فاوتشي، بمشاركة باقي أعضاء فريق الرئاسة للرد على فيروس كورونا.

واشنطن: جمع معلومات أكثر دقة حول خطورة «أوميكرون» سيتطلب أسبوعين

من جانبه، أوضح فاوتشي، أن جمع معلومات أكثر دقة حول القدرة الانتقالية والخطورة والميزات الأخرى لـ «أوميكرون» سيتطلب أسبوعين تقريبا، فيما أشار «البيت الأبيض»، إلى ان الرئيس بايدن سيقدم معلومات محدثة حول السلالة الجديدة ورد الولايات المتحدة عليها، غدا الاثنين.

بدورها، دعت منظمة «الصحة العالمية»، الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة بينها، وقالت في بيان إنها تقف إلى جانب الدول الأفريقية وتوجه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة، كما دعت «الصحة العالمية»، الدول إلى تبني مقاربة علمية تستند إلى تقييم المخاطر.

وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، دعا في مداخلة تليفزيونية، مساء أمس الأحد، الدول التي فرضت على مواطنيه قيودا على سفرهم بعد رصد «أوميكرون»إلى رفعها بشكل فوري وعاجل، معتبرا أن الإجراء يفتقر إلى مبرر علمي.

وكانت الدول الأعضاء في منظمة «الصحة العالمية»، توصلوا في وقت سابق، إلى توافق مبدئي بشأن التفاوض حول معاهدة خاصة بالتصدي للجوائح مستقبلا. ونشرت المنظمة مسودة قرار حول إنشاء هيئة تفاوضية بشأن «معاهدة مكافحة الجوائح»، على موقعها الإلكتروني.

وفي فرنسا، أعلنت وزارة الصحة، رصد 8 إصابات غير مؤكدة بـ«أوميكرون»، موضحة في بيان، في بيان، أن المصابين المحتملين هم أشخاص عادوا من جنوب أفريقيا خلال الأيام الـ14 الماضية وثبتت إصابتهم بـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة « روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«هولندا» ترصد 13 إصابة بـ«أوميكرون» على رحلتي طيران قادمتين من جنوب أفريقيا

وفي هولندا، أعلنت السلطات الصحية، رصد 13 إصابة بـ«أوميكرون» بين ركاب على رحلتي طيران قادمتين من جنوب أفريقيا وصلتا إلى أمستردام أمس الاول السبت، فيما قالت الدنمارك، إنها رصدت حالتين لمسافرين قادمين من جنوب أفريقيا.

وأشارت شرطة الحدود الهولندية إلى إلقاء القبض على زوجين رجل إسباني «30 عاما» وبرتغالية «28 عاما» فرا من فندق مختص للحجر الصحي للقادمين من جنوب إفريقيا خلال محاولتهما مغادرة البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي إصابات «أوميكرون» بـ بوتسوانا إلى 19 حالة

إفريقيا، سجلت بوتسوانا، 15 إصابة بـ«أوميكرون»، وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بـ السلالة الجديدة، منذ بدء رصدها في 22 نوفمبر الجاري بلغ 19 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

من جانبه، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن الحكومة شكلت فريق عمل لإجراء مشاورات لجعل التطعيم ضد «كورونا» إلزامياً في أماكن محددة، مؤكدا في كلمة تليفزيونية،أن التطعيم هو السبيل الوحيد لمواجهة «أوميكرون» والحد من تداعيات الفيروس.

رئيس جنوب أفريقيا: لن ندرس فرض قيود أو إغلاق اقتصادي في الوقت الحالي

وأشار رامافوزا، إلى أن بلاده ستواجه موجة رابعة من الفيروس في غضون أسابيع، وأوضح رئيس جنوب إفريقيا، أن السلطات في بلاده لن تدرس فرض قيود أو إغلاق اقتصادي في الوقت الحالي.

ودعا رامافوزا، الدول التي فرضت على مواطنيه قيودا على سفرهم، إلى رفعها في شكل فوري وعاجل، معتبرا أن الاجراء يفتقر إلى مبرر علمي.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، أعلنت في وقت سابق، أنه لا توجد معلومات كافية بعد لإعلان «أوميكرون» أكثر خطراً من سلالة «دلتا» الهندية، مشيرة في بيان، إلى أن لقاحات كورونا فعالة ضد المرض.

وقالت المنظمة، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان «أوميكرون»، أكثر قابلية للانتشار أو أشد ضررا مقارنة بـ سلالات كورونا الأخرى، من بينها «دلتا»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

ودعت الصحة العالمية، إلى الدول إلى تبني مقاربة علمية تستند إلى تقييم المخاطر، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

بدورها، أعلنت منظمة «السياحة العالمية»، مقرها العاصمة الإسبانية «مدريد»، إن خسائر السياحة في العالم ستصل مبلغا مماثلا لما بلغته في عام 2020، واصفة تعافي القطاع بأنه بطيء وكذلك هش.

عربيا، أقرت حكومة اليمن، أمس الأحد، إلزامية تطعيم جميع موظفي الدولة ضد «كورونا» والالتزام بالإجراءات الاحترازية في منافذ البلاد ضمن إجراءات لتفادي انتقال «أوميكرون» إلى البلاد.