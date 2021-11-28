«طريق الكباش» ينشط الرحلات بين الغردقة والأقصر.. تضاعفت خلال أيام

أصبح افتتاح طريق الكباش حديث السائحين على شواطئ الغردقة، والذين توافدوا على شركات السياحة للقيام برحلات إلى مدينة الأقصر، وذلك من خلال رحلة اليوم الواحد التي تنظمها شركات السياحة من الغردقة إلى الأقصر لمشاهدة المعابد والآثار الفرعونية خاصتا طريق الكباش، وتضاعف الطلب السائحين على الرحلات الأقصر.

طريق الكباش في عيون الأجانب

وعبرت إحدى السائحات الروسيات وتدعى «أوكسانا»، عن إعجابها بحفل افتتاح طريق الكباش، ووصفته في حديثها لـ«الوطن»، بالمدهش حيث أنها شاهدته من خلال شاشات القنوات الفضائية بفندق الإقامة بالغردقة، مؤكدة أنها حجزت تذكرة لرحلة اليوم الواحد من الغردقة إلى الأقصر عبر إحدى شركات السياحة لزيارة معبد الأقصر ومشاهدة طريق الكباش على الطبيعة وعمل جولة بالمناطق الأثرية في الأقصر.

بينما قالت «ليديا» والتي تحمل الجنسية السلوفانية، عن احتفال طريق الكباش، إنه حفل أكثر من رائع وانها سافرت خصيصاً إلى الأقصر لمشاهدة طريق الكباش برفقة ابنها وزوجها المصري، مؤكدة على عظمة مصر والمصريين.

إقبال على رحلات الأقصر لمشاهدة طريق الكباش

من جانبه أشار مصطفى نصار، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن افتتاح طريق الكباش أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والتى وصلت إلى كامل الطاقة الاستيعابية، وشهدت شركات السياحة المنظمة لرحلات اليوم الواحد بين الغردقة والأقصر إقبالا كبيرا من السائحين لحجز رحلة الأقصر لمشاهدة طريق الكباش ومعبد الكرنك والمعالم الأثرية هناك.

وأوضح «نصار» في حديثه لـ«الوطن»، أن الآلاف من السائحين الأجانب بفنادق الغردقة تابعوا حفل افتتاح طريق الكباش من خلال شاشات عملاقة تم تجهيزها خصيصاً لهذه المناسبة، ووضعت في الأماكن المفتوحة وحمامات السباحة والشواطئ، حيث حرصت الفنادق على المشاركة في نقل الاحتفال إلى جميع السائحين الأجانب لإظهار عظمة مصر أمام العالم، وذلك لأنه حدث يدعو للفخر.

تضاعف الطلب على رحلات الأقصر

وأكد عادل الوحش، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن افتتاح طريق الكباش تسبب في تضاعف الطلب على رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى الأقصر بعد ساعات من افتتاحه، حيث شهدت شركات السياحة العاملة في رحلات الغردقة الأقصر إقبالا كبيرا من السائحين للحجز.