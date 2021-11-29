نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرية الزرابي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بجميع مراحلها، وفقاً للمواعيد المقررة، لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بشكل لائق.

نائب المحافظ يتابع تنفيذ مشروعات التطوير بقرية الزرابي بمركز أبوتيج

وتفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط لبعض مشروعات تطوير عدد من الخدمات بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج، للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات، وفقاً للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة مسبقاً، ورافقه خلال الجولة المهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج وبعض المهندسين المشرفين على التنفيذ.

واستمع نائب المحافظ إلى شرح من المهندسين المقيمين والمشرفين لمراحل ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها، وقال المهندس عمرو عبدالعال إن الأعمال جارية على قدم وساق في المشروعات تنفيذاً للجدول الزمني المقرر، ووفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة، لافتاً إلى المتابعة المستمرة والمرور الدوري على تلك المشروعات.

المبادرة الرئاسية تستهدف قرى 7 مراكز

يذكر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ4 مراكز، هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح.

ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.