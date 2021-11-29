وزير الدفاع: القوات المسلحة الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة

قال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إنَّ القوات المسلحة المصرية كانت ولازالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة، متابعًا: «سعينا لامتلاك مقومات القوة، ليس سعيًا إلا للحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يجوب بالصراعات، وإن من يمتلك فيه مفاتيح القدرة يستطيع صنع السلام».

وأضاف وزير الدفاع، خلال كلمته في معرض «إيديكس 2021»: «نتطلع معكم لمستقبل تجتمع فيه كل الثوابت التي تزيدنا إصرارا على المضي قدما لتقديم كل عمل من شأنه أن يمكننا من الالتزام بالدفاع عن مقدرات شعوبنا».

الشعب المصري وأبنائه من الجيش هم أعظم من تحدوا المخاطر

وأكّد أنَّ «الشعب المصري وأبنائه من الجيش هم أعظم من تحدوا المخاطر، مهما تعاظمت، معتصمًا بقوته ووحدته، وساعيًا لامتلاك أرقى ما في العلم من نظم تسليح بإيدينا أو بالتعاون مع السرة الدولية، وسوف يظل هذا الجيش حارسًا وحاميًا لهذا الوطن، محافظًا على أمنه واستقراره، في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام، وليس أمامنا من سبيل إلا بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلي بالمبادئ السامية التي تحفظ للأمم والشعوب وحدتها وقدرتها للحفاظ جميعا على حاضرنا ومستقبلنا».

سيظل هذا الجيش حارسًا وحاميًا لهذا الوطن

واختتم وزير الدفاع كلمته، «اتطلع معكم أن يكون معرض إيديكس 2021 منصة لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار سائلين الله التوفيق والسداد، حفظ الله مصر وجيشها وشعوبكم وبلادكم الأبية».

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة نحو 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة، وبحضور أمني رفيع المستوى و70 وفدًا دوليًا كممثلين رسميين لبلادهم للمشاركة في الحدث رفيع المستوى.

ويترأس الوفود الأجنبية المُشاركة في الحدث المهم، شخصيات عسكرية رفيعة المستوى، سواء وزراء الدفاع، أو الإنتاج الحربي، والقادة العسكريين، ويتوقع أن يستقبل «إيديكس 2021» نحو 30 ألف زائر في نسخته الثانية هذا العام، بعدما استقبل نحو 10 آلاف زائر في النسخة الماضية للمعرض «إيديكس 2018».