تداول 232 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية 

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية؛ وبلغ حجم الحاويات المتداولة الصادرة والواردة 2336 حاوية مكافئة، وإجمالي البضائع المتداولة الصادرة والواردة بمينائي الإسكندرية والدخيلة 232 ألف طن تقريبا.

30 سفينة باشرت أعمالها في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 30 سفينة خلال 48 ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فبلغت 23 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وفي ذات السياق، قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، إن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرض، يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

تنفيذ مشروعات الميناء وفقا للمخطط الزمني المحدد

يذكر أن المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع تسير بصورة جيدة، ةسط استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.