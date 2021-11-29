مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائي والإعدادى على قنوات مدرستنا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائي والإعدادي على قنوات مدرستنا لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية «المواد داخل المجموع» ومواعيد الإعادة، باللغة العربية للمرحلتين الإعدادية والابتدائية، وذلك للطلاب وأولياء الأمور، بتردد: 12303 أفقي/ معدل الترميز: 27500/ معامل تصحيح الخطأ: 5/6 والاستقطاب أفقي، على القمر الصناعي نايل سات، وجاء الجدول للفترة من الأحد 28 نوفمبر، وحتى السبت الموافق 4 ديسمبر2021.

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائي

تحتوي قناة مدرستنا على مواد تهدف لشرح وتبسيط جميع المواد الدراسية للطلاب من خلال مجموعة من المعلمين المتخصصين، وتتيح فرصة للطلاب للتعرف على شرح المقررات الدراسية دون جهد وعناء الذهاب للدروس الخصوصية، وجاء جدول البرامج التعليمية المرحلة الابتدائية قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية، على النحو التالي:

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الاعدادي

قنوات مدرستنا

وحثّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور على متابعة شرح المناهج التعليمية والاستفادة منها، مؤكدا أنّ القنوات التعليمية مكمّلة للعملية التعليمية والحضور في المدارس وليست بديلة، حيث انطلقت برامج قنوات مدرستنا في البث لشرح المناهج الدراسية للصفوف من الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 24 أكتوبر الماضي، وفقا لما كشفه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

ومن أبرز برامج قناة «مدرستنا» التعليمية، برنامج «تحدي المختبر»، الذي يُقدمه المذيع عبدالله عنان، ويتنافس خلاله طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية على الجائزة الكبرى عبر مسابقات علمية مختلفة، حيث يقوم على اختبار الطلبة عبر أنشطة وتجارب كيميائية وفيزيائية، ويعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الواحدة ظهرًا، ويعاد في تمام السادسة والنصف مساءً.

وتقدم المذيعة زهرة رامي برنامج «تحت الـ16»، عبر شاشة قناة مدرستنا، وهو مخصص للأطفال في المرحلة العمرية المرتبطة بهذا السن، لمناقشتهم في الكثير من الأمور والقضايا المتعلقة بهم، ويعرض من الأحد إلى الخميس، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.