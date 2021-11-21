«التعليم» تعلن مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج على قناة مدرستنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأولياء الأمور وطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية على قناة مدرستنا 1 و2 من 21 نوفمبر حتى 27 نوفمبر بالإضافة إلى مواعيد الإعادة، موضحة أن تردد قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية: 12303 أفقي ومعدل ترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6، وتردد قناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية: 10777 أفقي ومعدل ترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6.

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن كتاب الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، أوضح تفاصيل الحياة المستدامة، مؤكداً أنها هي أسلوب حياة يهدف إلى التعامل بشكل مسؤول مع موارد البيئة وترشيد الاستلاك لها، وبالتالي تقليل النفايات، لافتاً إلى أن الكتاب يشرح الموارد البيئة في السطور التالية والتي تشمل المياه التي تعد من الموارد الطبيعية المتجددة التي يجب أن نحافظ عليها من التلوث، لذلك تفرض الدولة عقوبات على كل من يلوث مياه نهر النيل.

«التعليم»: الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ أهداف خطة التنمية

وأكدت «الوزارة» أن الكتاب والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يمكن ترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام الدش بدلاً من حوض الاستحمام، وغلق صنبور المياه أثناء تنظيف الأسنان، لافته إلى أن الحياة المستدامة تشمل الطاقة حيث اتجهت دول العالم لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل: «الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية المولدة من المياه» وهي طاقة نظيفة لا تتسبب في تلوث البيئة.

وأكد الكتاب، أنه للحفاظ على الحياة المستدامة والبيئة النظيفة تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ أهداف خطة التنمية التي أعدتها الأمم المتحدة لمساعدة البلدان على حماية مواردها، لذلك أطلقت الدولة مبادرة «اتحضر للأخضر»؛ لحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة.