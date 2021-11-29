محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ جامعة بدر بمدينة ناصر الجديدة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ جامعة بدر -تحت الإنشاء- بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمرحلة الأولى للمدينة لتوفير عوامل جذب للمواطنين وخلق مجتمع عمراني جديد، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

17 كلية على مساحة 81 فدان بجامعة بدر في أسيوط

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الإنشاء التي يجري تنفيذها بكليات فرع جامعة بدر الدولية بالمدينة واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع، والذي أشار إلى إنه يجرى إقامة فرع للجامعة على مساحة 81 فدان بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر وتتكون من 17 كلية، على أن يتم بدء الدراسة بها مع بداية الفصل الدراسي الثاني بـ 7 كليات جاري الانتهاء من إنشائهم وهي الطب البشري والعلوم الصحية والتطبيقية «باي تكنولوجي» والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وذلك لتكون استكمالًا لفروع الجامعة بالمحافظة

وأوضح محافظ أسيوط، أن المدن الجديدة هي فرصة جيدة للاستثمار الحقيقي في كافة القطاعات والذي بدروه سيدعم الجذب السكاني لها معلنًا دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام استكمال المرافق والبنية الأساسية بمدينة ناصر لتحقيق الجذب السكاني لها وجذب الاستثمارات الجديدة، فضلًا عن تقديمه كافة سبل الدعم لتحقيق التنمية الحقيقية بالمحافظة.