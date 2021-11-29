نجوم الفن يحضرون ندوة تكريم كريم عبد العزيز في «القاهرة السينمائي»

وصل الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته إلي دار الأوبرا المصرية، منذ قليل، لحضور ندوة تكريم الفنان كريم عبد العزيز المقامة ضمن فعاليات الدورة 43 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما تواجد عدد كبير من السينمائيين والفنانين من بينهم السيناريست تامر حبيب والمخرج عمر عبد العزيز والفنان محمد يسري ضمن قائمة الحضور، لحضور الندوة التي يديرها الناقد طارق الشناوي.

تكريم كريم عبد العزيز في افتتاح «القاهرة السينمائي»

وحصل الفنان كريم عبد العزيز على جائزة فاتن حمامة للتميز في حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، الجمعة الماضية، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، وعبر عن سعادته وفخره بحصوله على الجائزة، التي سلمتها له الفنانة منى زكي.

ونشر كريم عبد العزيز مجموعة من الصور عبر حسابه على «فيس بوك»، معلقا: «جائزة التميز التي تحمل اسم الراحلة العظيمة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، شكرا إدارة المهرجان، شكرا الموهوبة مني زكي، شكرًا الجمهور الحبيب».

كريم عبد العزيز يتألق في 2021 بـ «الاختيار 2» و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

ويعيش الفنان كريم عبد العزيز حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث يشارك في بطولة فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، أمام الفنان أحمد عز، وهو مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب الروائي أحمد مراد، وعلى الجانب الآخر حققه فيلمه الأخير«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» نجاحا جماهيريا، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 42 مليون جنيه، وذلك بخلاف مشاركته في مسلسل «الاختيار2» في موسم الدراما الرمضانية 2021.

وهناك عدد من المشاريع السينمائية التي يستعد للعمل عليها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثالث من فيلم «الفيلم الأزرق» مع المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول والثاني.