كريم عبد العزيز لماجد الكدواني بعد مشهد تكريمه: «الصاحب السند رزق»

تصدر مشهد الفنان كريم عبد العزيز والفنان ماجد الكدواني خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

الكدواني سعيد بتكريم كريم عبد العزيز

حيث ظهر على ملامح ماجد الكدواني السعادة الشديدة والفخر وقت صعود صديق عمره كريم عبد العزيز على المسرح لتكريمه وتسلمه جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم أمس بدار الأوبرا المصرية.

كريم عبد العزيز للكدواني: شكرا يا صاحبي

وحصد ذلك المشهد تعليقات كثيرة من جمهور النجمين ومحبيهم، وعلق الفنان كريم عبد العزيز على ذلك المشهد، من خلال نشره صورة تجمعه بالكدواني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «الصاحب الجدع والسند رزق، شكرا ياصاحبي».

أعمال فنية تجمع بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني

جمعت بين «عبد العزيز» و«الكدواني» علاقة صداقة قوية ومشاركات سينمائية أمتعت العديد من جماهيرهما، ومن أبرز تلك الأفلام التي شاركا فيها سويا: فيلم «حرامية في كي جي تو» عام 2001 تأليف بلال فضل، وإخراج سندرا نشأت، ثم فيلم «حرامية في تايلاند» عام 2003، تأليف نبيل أمين، وإخراج سندرا نشأت.

وكذلك فيلم «نادي الرجال السري» تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، بالإضافة إلى مشاركتهما معًا في مسلسل «الاختيار» الجزء الثاني.

فاعليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بدأت أمس أولى فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي رقم 43، والذي شهد حضور معظم نجوم الفن على رأسهم يسرا، إلهام شاهين، نادية الجندي، ليلى علوي، نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، دليا البحيري وزوجها، آدم الشرقاوي، منى زكي، لبلبة، وغيرهم من كبار النجوم، بالإضافة إلى تكريم الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وسلمها الفنان سمير صبري الجائزة، وكذلك تكريم كريم عبد العزيز، وسلمته الفنانة منى زكي جائزة فاتن حمامة للتميز.