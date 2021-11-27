بوسي شلبي لـ كريم عبد العزيز بعد تكريمه: «ابن الوز عوام»

علقت الإعلامية بوسي شلبي، على «لقطة» تكريم الفنان كريم عبد العزيز، وتحيته لوالده خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، التي أقيمت أمس في دار الأوبرا المصرية.

بوسي شلبي: مبروك يا كريم ابن الوز عوام

ونشرت بوسي شلبي صورة للنجم كريم عبد العزيز ووالده المخرج محمد عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «المخرج محمد عبد العزيز أخد أعلى تصفيق في المهرجان لأن الناس بتحترم صناع الفن الجميل، والمحرج الكبير محمد عبد العزيز قدم أفلام مهمة للسينما المصرية وفنان بطعم زمن الفن الجميل، ربنا يخليك لنا يا محمد ومبروك يا كريم ابن الوز عوام».

كريم عبد العزيز يفوز بجائزة فاتن حمامة للتميز

وكان مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 منح الفنان كريم عبد العزيز أمس جائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية، وقامت صديقته الفنانة منى زكي بتقديمه وتسليمه الجائزة خلال حفل الافتتاح.

وعند صعوده على المسرح، حرص «عبد العزيز» على ممازحة الحضور خلال تكريمه، حيث قال: «ربنا ما يوريكم المنظر من هنا عامل إزاي! القعدة تحت أحسن بكتير».

كريم عبد العزيز يقدم التحية لوالده خلال تكريمه

كما حرص على تحية والده المخرج محمد عبد العزيز الذي حضر حفل تكريم نجله، وقدم إليه الشكر على مساندته، وضجت قاعة الاحتفالية بالتصفيق لوالده.

كما أعرب كريم عبدالعزيز، عن سعادته بالتكريم في مهرجان القاهرة السينمائي، وفخره باسم الراحل فاتن حمامة المنحوت على الجائزة، كما قدم الشكر إلى والدته، وزوجته التي تحملته 15 عامًا، بحسب وصفه.