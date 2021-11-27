والد كريم عبد العزيز عن ابنه قبل تكريمه: كان متوتر جدًا

انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بتكريم الفنان كريم عبد العزيز، ومنحه جائزة الهرم الذهبي عن مجمل أعمال ونجاحاته ولاقى هذا الأمر ترحيب الكثيرين، كما حرص والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز على التواجد بجواره في هذا اليوم.

والد كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل ما قبل تكريمه

وعن تكريم كريم عبد العزيز، قال والده المخرج محمد عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد جدًا وفخور بابنه لأنه يستحق الجائزة وعن جدارة، مؤكدًا أنه كريم فنان موهوب استطاع أن يمثل جميع الشخصيات من كوميدي للفيل الأزرق، متابعًا: «الجمهور حبه فيهم».

وتابع عبد العزيز، أنه كان متخوف في البداية ولكن كريم استطاع إثبات وجوده على الساحة الفنية، موجهًا له رسالة وهي أن يستمر في طريقة الذي اختاره، وبالأخص بعد دراسته للإخراج في وقت سابق مما جعله يستطع أن يختار أعماله بشكل جيد.

وكشف عبد العزيز، أن كريم كان متوتر جدًا في اليوم السابق لتكريمه من مهرجان القاهرة، قائلًا: «كنت بكلمه كان متوتر جدًا وخصوصًا أنه اعتذر عن تكريمات كثيرة، ولكن تكريم مهرجان القاهرة كان بالنسبة له شيء مهم جدًا لأنه أهم مهرجان في مصر».

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولى

يذكر أنه كانت قد انطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 مساء أمس الجمعة بحضور عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم، ومنى زكي، وكريم عبد العزيز، وإلهام شاهين، ويسرا، ونسرين أمين، وماجد المصري، وأحمد رزق، وشريف منير وغيرهم.

وبجانب تكريم الفنان كريم عبد العزيز من قبل المهرجان، تم تكريم الفنانة الكبيرة نيللي ومنحها جائزة الهرم الذهبي عن مجمل أعمالها ومسيرتها الفنية الطويلة وسلمها الجائزة الفنان الكبير سمير صبري.