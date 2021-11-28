حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. أمطار وشبورة ورياح مثير للأتربة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وفق البيان الصادر قبل قليل، عن أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة يسودها أجواء حارة لمعتدلة على بعض مناطق الجمهورية مع الاحتفاظ بطقس بارد خلال ساعات الليل على كل الأنحاء مع استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض المناطق.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وجاءت حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وفقا للأرصاد على النحو التالي:

طقس الإثنين

ويشهد غدا الإثنين طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية من وغلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة لشوائب عالقة نهارا على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

طقس الثلاثاء

أما عن طقس الثلاثاء، فأكدت الأرصاد، على أنه سيشهد أجواء معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلا على كل الأنحاء، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء

وشهد طقس الأربعاء أجواء معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كل الأنحاء، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.