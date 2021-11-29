الرئيس يستمع لشرح من إدارة المهندسين العسكريين عن منظومة «التعارف المؤمن» الجديدة

عرض الدكتور علاء حافظ من إدارة المهندسين العسكريين، على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته بمعرض «إيديكس 2021» بعض المعدات العسكرية المتطوّرة التي تمّ تصميمها وتنفيذها بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية ومركز البحوث للدفاع الجوي بمصانع الإنتاج الحربي، وكان أولها منظومة «التعارف المؤمن» التي تبدأ باكتشاف وتتبع الأهداف الجوية والبحرية، وجهاز رادار لاكتشاف وتتبع الأهداف دون طيار وجهاز الردار الأرضي لاكتشاف المعدات والأفراد، إضافة لأنظمة الخاصة بالإعاقة وجميع المعدات دخلت الخدمة، وجميع المعدات صناعة مصرية 100%.

تصنيع المدفع هاوتزر 122 ملم بمدى 20 كيلومترًا

وعرض المهندس رفيق رزق عبده، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، بعض منتجات الإنتاج الحربي، ففي مجال المدافع، تمّ تصنيع المدفع هاوتزر 122 ملم بمدى 20 كيلومترًا، والهاون 120 ملم بمدى 7.5 كيلومتر، والقاذف الثنائي المضاد للطائرات 23 ملم بمدى 2.5 كيلومتر، وبمجال المركبات والمعدات المدرعة تم تنفيذ وتصميم المركبة المدرعة سيناء 200، وطاقم المركبة 6 أفراد، والمركبة يمكن تجيهزها بعدة تجهيزات مختلفة، مبينًا أنَّ العينة المعروضة هي عينة مجهزة بمنصة إطلاق ذاتي رشاش نصف بوصة بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات.

الروبوكات للتعامل مع العبوات المرتجلة

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، أنَّ المدرعة «ST 500» طاقمها 6 أفراد وسرعتها 90 كيلومترًا وتعمل لمسافة 700 كيلو مترو، أما في مجال معدات المهندسين العسكريين، تمّ إنشاء روبوكات للتعامل مع العبوات المرتجلة بالتحكم عن بعد حتى مسافة 500 متر ومزود بذراع 2.5 متر ويمكنه التعامل مع العبوات حتى 100 كيلوجرام.

وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع «200 الحربي»، أنَّه تمّ تصنيع الكوبري الميكانيكي المحمل على شاسيه دبابة «إم-60» والكوبري طوله 22 مترًا ويتحمل حتى 60 طنًا.