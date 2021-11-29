برلماني يطالب بافتتاح مسجد «النزلة» بالفيوم بعد طمس النقوش الفرعونية

طالب أهالي قرية «النزلة»، بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بإعادة فتح مسجد إبراهيم عبد اللطيف ميزار، وذلك بعد الانتهاء من طمس كل النقوش الفرعونية من جدرانه، وإزالة المنبر المقام على الطراز الفرعوني وإنشاء منبر على الطراز الإسلامي.

وسبق وأغلقت وزارة الأوقاف المسجد بعدما أثار جدلاً واسعاً في مصر، على خلفية انتشار صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمنت تصميم مسجد على طراز المعابد الفرعونية، حتى تقدم أحد أعضاء مجلس الشيوخ بطلب لمحافظ الفيوم لإصدار قرار بإعادة فتحه بعد إزالة هذه المعالم.

«الجارحي» يطالب بافتتاح المسجد البحري

وتقدّم عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوح وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، بطلب إلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لإعادة فتح مسجد إبراهيم عبد اللطيف ميزار أو «المسجد البحري بالنزلة» والشهير بالمسجد الفرعوني، موضحاً في طلبه أنّه تم تجديد المسجد بالكامل والانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة، وطمس النقوش الفرعونية داخل وخارج المسجد، لافتا إلى حاجة الأهالي لأداء الصلاة فيه.

محافظ الفيوم يوافق على افتتاح المسجد

على جانب آخر، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّه لا مانع من إعادة افتتاح المسجد، بعد قيام مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور حسني أبو حبيب وكيل الوزارة، بمتابعة تنفيذ ما آلت إليه اللجنة الهندسية التي شكّلتها وزارة الأوقاف لطمس النقوش الفرعونية واستبدالها بالعبارات الدينية.

حكاية مسجد شُيّد على الطراز الفرعوني

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر المُنقضي، حينما فوجئ أهالي قرية النزلة بقيام المهندس المسؤول عن إنشاء المسجد بتشييده على طراز المعابد الفرعونية، ووضع الجعران المقدس أعلى باب المسجد، ورسم زهرة اللواتس لتزيين على واجهة المنزل بالكامل، بالإضافة إلى وضع قرص الشمس على جانبي المسجد.

وانتشرت صور المسجد الذي أُطلق عليه لقب «المسجد الفرعوني»، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما جعل مديرية الأوقاف تصدر قراراً بإغلاق المسجد، لحين الانتهاء من طمس النقوش الفرعونية بالكامل من المسجد، كما شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة.