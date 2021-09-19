بني من 13 عاماً.. كل ما تريد معرفته عن المسجد الفرعوني بالفيوم

تسبب المسجد الفرعوني في الفيوم، في موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما قام المهندس المسؤول عن تشييد المسجد، بتصميمه على طراز المعابد الفرعونية، وتزيين مداخل المسجد بنقوش فرعونية ضمت الأهرامات وزهرة اللوتس ونصف قرص الشمس والجعران المُقدس، وأعمدة قمتها زهرة اللوتس، مما تسبب في مهاجمة أهل القرية لمصمم المسجد واتهامه بالكفر والإلحاد، الأمر الذي اضطر مديرية الأوقاف بالفيوم بغلق المسجد، وفتح تحقيقاً في الواقعة، مع إرسال عمال لطمس الآثار الفرعونية وكتابة عبارات دينية على مدخلي المسجد.

لجنة لطمس النقوش والجعران من المسجد الفرعوني

وأرسلت مديرية الأوقاف بالفيوم، عمالاً فور انتشار صور المسجد الفرعوني الذي يقع بقرية النزلة بنطاق مركز يوسف الصديق، وذلك للقيام بإزالة النقوش الفرعونية وطمس قرص الشمس، والجعران المقدس، وكتابة عبارات دينية وآيات قرآنية بدلاً منها، حتى يتم افتتاح المسجد أمام المصلين مرة أخرى، كما تُجري الأوقاف تحقيقاً موسعاً في الواقعة، تمهيداً لمحاسبة المتسببين في إنشاء المسجد على الطراز الفرعوني.

9 معلومات عن المسجد الفرعوني في الفيوم

وتنشر «الوطن»، أبرز 10 معلومات عن المسجد الفرعوني في الفيوم، الذي أثار جدلاً واسعاً في محافظة الفيوم خلال الأيام القليلة الماضية.

- بُني المسجد عام 2007 بتبرع من رجل أعمال سعودي

- مساحة المسجد الفرعوني بدأت بـ 1000 متر، ثم تقلصت بسبب عدم موافقة المتبرع.

- كان المسجد مصمماً على طراز النجمة الثمانية.

- جرى بناء المسجد على ربع المساحة المخصصة له فقط.

- جرى زيادة مساحة كبيرة للمسجد بسبب صغر حجمه عام 2011.

- المسجد المقام على الطراز الفرعوني تابع لمديرية الأوقاف.

- بدأت عملية تشطيب المسجد من الخارج منذ شهرين.

- أثار جدلاً واسعاً بسبب تزيين جدرانه بالنقوش الفرعونية.

- جرى إغلاقه وطمس النقوش الفرعونية.

مصمم المسجد الفرعوني في الفيوم: مستاء من طمس التصميم

وقال المهندس أحمد سيد زكي، مصمم المسجد الفرعوني في الفيوم، إنّه كان يفكر في إنشاء مسجد بطراز مختلف، مستوحى من الطراز الفرعوني في إطار إسلامي، معتقداً أنّه سيكون تحفة معمارية إسلامية، مُتعجباً من الهجوم الشديد عليه فور رؤية تصميم المسجد، مؤكداً أنّه كان يريد رسم صقر ولكن الجميع يقول إنّه جعرانا، مستنكراً اتهامه بالإلحاد.

وعبرّ المهندس أحمد، عن غضبه الشديد وحزنه من قرار مديرية الأوقاف بإغلاق المعبد، وطمس الرسومات وتغيير التصميم، والتي بدأت بالفعل في طمس معالم المسجد واستبدالها بعبارات إسلامية.