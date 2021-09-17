أغلقته الأوقاف.. مهندس المسجد الفرعوني بالفيوم: لا يوجد في تصميمه ما يخالف الإسلام (فيديو وصور)

باب فرعوني تحيط به زخارف أهرامات متعاكسة، وتعلوه نقوش ورموز فرعونية قديمة أبرزها زهرة اللوتس، وتتقدمه أعمدة قمتها على شكل زهرة اللوتس، يعلوهم الجعران المقدس؛ قد يبدو ذلك الوصف للوهلة الأولى طبيعيا لمعبد فرعوني، ولكن الأمر الأكثر غرابة أنّ ذلك التصميم كان لمسجد في محافظة الفيوم، وهو ما أثار جدلاً واسعا، وحملات سخرية، من المهندس الذي صمم المسجد، لدرجة أنهم وصفوه بأنه «مُلحد وكافر»، فيما قامت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم بإغلاق المسجد، وفتحت تحقيقا في الواقعة، وكلفت عمالا لإزالة الرسومات والنقوش.

مصمم المسجد الفرعوني: كان نفسي أعمل تصميم جديد

المهندس حمادة السيد زكي، هو مصمم ومنفذ المسجد، على الطراز الفرعوني، يقول لـ«الوطن»، إنّ المسجد تم تشييده منذ عام 2007، بتبرع من رجل أعمال سعودي، موضحا أنه تم تصميمه بشكل أصغر من الموجود عليه حاليا، ولكن بعد ذلك أراد الأهالي توسعة المسجد وتم توسعته بالفعل، وقرر عمل تصميم جديد يجذب الناس، وجاءته فكرة أن ينشئه على الطراز الفرعوني.

مصمم المسجد الفرعوني: ده تاريخ وحضارة بلدنا

وأشار المهندس حمادة، إلى أن الطراز الفرعوني يجسد حضارة بلدنا، موضحا أنه استغرب الهجوم الشديد عليه، فهو لم يبني معبدا، ولكنه أخذ الطراز الفرعوني وأضاف عليه الصبغة الإسلامية، مُتسائلا لماذا نحصر العمارة الفرعونية في المعابد؟

مصمم المسجد الفرعوني: التصاميم الإسلامية ليست مصرية

وأوضح مصمم المسجد الفرعوني، أنّ التصميم الفرعوني هو الوحيد الذي ينتمي للحضارة المصرية، أمّا التصاميم الهندسية الإسلامية والمملوكية والعثمانية، فأصولها ليست مصرية، موضحا أن باب المسجد تم تركيبه عام 2011، ولم يعلق أحد عليه، لذلك فهو لا يعرف سبب تلك الضحة فجأة، خصوصا أن اللوتس «زهرة» لا ترمز لشيء يخالف الإسلام.

الأوقاف تغلق مسجد على الطراز الفرعوني لحين تجديده

كانت مديرية الأوقاف بالفيوم، أغلقت مسجد قرية النزلة، الذي جرى تشييده على الطراز الفرعوني، وشكلت لجنة للتحقيق في الواقعة، كما أرسلت عمالا صباح اليوم لتكسير وإزالة الجعران ورسومات زهرة اللوتس والأهرامات من مدخل المسجد، كما قرروا تغطية باب المسجد أو تغييره مع تغيير تصميم المنبر، وذلك بعدما أحدث المسجد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.