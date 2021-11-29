كريم عبد العزيز: اعتذرت عن أفلام كثيرة لتجنب حصري في أدوار محددة

وجّه الفنان حسن أبو الروس، سؤالا إلى الفنان كريم عبد العزيز، خلال ندوة تكريمه، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، المقامة الآن بدار الأوبرا المصرية، قائلا: «أحيانا لما الممثل الشاب بينجح في دور فيتم حصره بالدور دا.. والفنانين الشباب يعملوا إيه عشان يخرجوا من الموضوع دا ويقدروا يشتركوا في أدوار مختلفة».

ورد الفنان كريم عبد العزيز، بأنه في أوقات كثيرة بالفعل يتم حصر الممثل في بعض الأدوار سواء الكوميدية أو شخصية البلطجي أو الأكشن، ولكن هناك بعد المخرجين يستطيعون إخراج الممثل من هذا الدور، متابعا: «أوقات كتير الممثل بينحسر في أوقات معينة لحد ما ييجي مخرج معين يحطه في حاجة جديدة».

كريم عبد العزيز: «اعتذرت عن أدوار كتير لحد ما جاتلي الفرصة اللي عايزها»

وأضاف: «الممثل ميقدرش يفرض نفسه على المخرج، لكن اللي أنا عملته، كنت بعتذر عن أفلام كثيرة في البداية ، لحد ما جاتلي الفرصة، اللي أنا كنت عايزة أوصلها وعملتها».

أما عن متابعته أعمال الفنانين الكبار، أوضح عبد العزيز: «نشأنا على أعمال الفنانين الكبار أمثال نور الشريف ومحمود عبد العزيز، ودائما ما كانوا حاضرين طول الوقت أمام عيني أرى كل واحد فيهم راح فين».

وعبر الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بالتكريم من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، وحرص على توجيه الشكر للجمهور والفنانين الذين حضروا ندوة تكريمه المقامة في دار الأوبرا المصرية، قائلا: «أنا متشكر جدا.. وفرحتي بالجائزة دي بالذات إنها من مهرجان بالعظمة دي زي القاهرة السينمائي، ودي أحسن أيام حياتي».

نجوم السينما يحضرون ندوة تكريم كريم عبد العزيز بـ «القاهرة السينمائي»

وحرص عدد من الفنانين والسينمائيين على حضور ندوة تكريم الفنان كريم عبد العزيز ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي يديرها الناقد طارق الشناوي، من بينهم أحمد الفيشاوي وزوجته، مريم الخشت، محمد إبراهيم يسري، السيناريست تامر حبيب، بالإضافة إلى المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي.