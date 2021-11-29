الرئيس يشاهد أول عرض للطائرة المصرية دون طيار «نووت» في «إيديكس 2021»

عرض الدكتور مهندس أحمد عصمت على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولأول مرة الطائرة دون طيار المصرية طراز «نووت» التي أنتجت ضمن استراتيجية القوات المسلحة لتوطين صناعة الطائرات بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية ومصنع الطائرات، وتمّ تصميم وتصنيع الطائرة بالكامل بخبرات وعقول وأيادي مصرية خالصة، مبينًا أنَّ الطائرة قادرة على حمل 65 كيلوجرامًا لمدة 14 ساعة ومجهزة للعمل مع الأقمار الصناعية.

الرئيس يشاهد منظومات الاستطلاع والحرب الإلكترونية

كما شاهد الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية بمعرض «إيديكس 2021» منظومات الاستطلاع والحرب الإلكترونية، عبر تصنيع مشترك بين إدارة الحرب الإلكترونية والهيئة العربية للتصنيع، أبرزها جهاز الاتصالات اللاسلكي WR 25 الذي تمّ تصميمه داخل حقيبة مدمجة ليسهل حمله والعمل بمختلف الظروف.

الرئيس يتفقد جناح دولة الإمارات

كما تفقد رئيس الجمهورية، جناح دولة الإمارات، حيث تعد مشاركة دولة الإمارات في هذا المعرض هي الأضخم والأكبر.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالضيوف المشاركين في معرض «إيديكس 2021»، كما وجّه الشكر للقائمين على التنظيم، وعلى الجهد المبذول الذي يعكس مشهد أكثر من رائع، متمنيّا التوفيق للشركاء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح معرض «إيديكس 2021»: «اسمحولي أرحب بيكم، أهلا وسهلا، وأهنئكم على افتتاح المعرض، الحضور ضخم ويعكس قوة التنظيم وحجم قدرة شركات المعرض، معربًا عن أمنياته للحضور في «إيديكس 2021» بالتوفيق، متمنيّا لهم إقامة طيبة في مصر في هذا الوقت من العام.

ويترأس الوفود الأجنبية المُشاركة في الحدث المهم، شخصيات عسكرية رفيعة المستوى، سواء وزراء الدفاع، أو الإنتاج الحربي، والقادة العسكريين، ويتوقع أن يستقبل «إيديكس 2021» نحو 30 ألف زائر في نسخته الثانية هذا العام، بعدما استقبل نحو 10 آلاف زائر في النسخة الماضية للمعرض «إيديكس 2018».