إصابة 6 في تصادم سيارتين وإخماد حريق نشب بأشجار بجوار سور جامعة المنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بدينة مغاغة، فيما أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا محدودا نشب في مجموعة أشجار بالقرب من سور جامعة المنيا دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا يفيد بنشوب حريق محدود بمجموعة من الأشجار وتراكمات القمامة بجوار سور جامعة المنيا من الناحية الشمالية الملاصق للمنازل، أمام الطريق الزراعي مصر أسوان.

الحريق نشب في حشائش ملاصقة لسور الجامعة

وتم الدفع بسيارتى إطفاء حريق والتى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة والأشجار الأخرى داخل السور، وتبين أن الحريق نشب فى مجموعة من الحشائش والأشجار بسور الجامعة على الطريق السريع «مصر - أسوان» الزراعي دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

وحُرر محضر بالواقعة، ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحريق إلقاء عقب سيجارة بالقرب من حشائش جافة، وبعد اشتعالها أمتدت النيران إلي قمامة ملقاة علي الأرض، ما تسبب في اندلاع النيران خارج سور الجامعة وقد تدخل بعص المارة لإخماد الحريق المحدود قبل وصول سيارات المطافي.

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي

على جانب آخر، أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري بمركز مغاغة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عمليات النجدة، بتصادم سيارتين ملاكي، بالطريق الدائري أمام قرية بلهاسة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث تسبب في إصابة 6 أشخاص، هم محمد عبدالمنعم، وبيشوي منير، ومحمد حسن، وأبنائه ريتاج وسما وحسن، مقيمون جميعا بمركز العدوة، ونُقل المصابون إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.