فتح باب الترشح للمأذونية بقرية البرجاية في المنيا 1 ديسمبر.. 10 شروط

أعلنت محكمة المنيا لشؤون الأسرة فتح باب الترشح للمأذونية، حيث نشرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الأحد، إعلانا عن فتح باب الترشح للمأذونية بناحية قرية البرجاية.

شروط ومواعيد التقدم للمأذونية

وتمثلت شروط ومواعيد التقدم للمأذونية، فيما يلي:

1- بدء الترشح من أول ديسمبر حتى 29 يناير 2022 لمدة 60 يوماً.

2- لابد أن يكون المتقدم مصريًا مسلمًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

3- ألا يقل عمر المتقدم عن 30 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي من إحدى كليات الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.

5- أن يكون حسن السمعة.

6- ألا يكون قد صدرت ضده أي أحكام جنائية، أو تأديبية ماسة بالشرف والنزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.

7- أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته.

8- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفي منها قانونا.

9- يقدم الطلب لمحكمة الأسرة المختصة مصحوبا بالمستندات.

10- على من يرغب تقديم أوراقه لدى نيابة مركز المنيا لشئون الأسرة بمحكمة الأسرة بأبوفليو ومعه الأوراق الخاصة به.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

أما الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم، فهي:

1- طلب ترشح.

2- محضر ترشح معتمد من مأمور قسم الشرطة.

3- شهادة الميلاد.

4- الشهادات الدراسية المطلوبة.

5- صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.

6- صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.

7- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.

8- شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته طبيًا.

9- شهادة صادرة من مصلحة الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

10- شهادة حسن سير وسلوك.