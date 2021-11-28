محافظ المنيا يوجه بمنع سير «التوك توك» في محور سمالوط

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رئيس مدينة سمالوط بمنع سير التكاتك على محور سمالوط والاهتمام بأعمال النظافة الدورية للحفاظ على المظهر الجمالي للمحور.

مشروعات قومية بمركز سمالوط تزيد تكلفتها على 3.5 مليار

جاء ذلك حلال جولة أجراها المحافظ برفقة نائبه الدكتور محمد أبو زيد، لتفقد عدد من المشروعات القومية الكبرى بمركز سمالوط التي تزيد تكلفتها على 3.5 مليار جنيه، لمتابعة انتظام سير العمل بتلك المشروعات.

رافق المحافظ خلال جولته التي شملت محور سمالوط، مستشفى سمالوط التخصصي، مركز التحكم الإقليمي لمنطقة كهرباء مصر الوسطى، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أحمد راشد رئيس مدينة سمالوط.

إنشاء مركز التحكم الإقليمي بمركز سمالوط بتكلفة 1.4 مليار

أكد المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت خلال السبع سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية بكافة ربوع البلاد، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أنه على صعيد محافظة المنيا، تم خلال السبع سنوات الماضية، تحقيق إنجازات لم تحقق منذ عقود على مستوى كافة القطاعات مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة بإجمالى تكلفة تزيد عن 73 مليار جنيه.

واستكمل أن من أهم تلك المشروعات في مركز سمالوط تحديدا: تنفيذ محور سمالوط على نهر النيل بطول 24كم، وعرض 21م، وبتكلفة 1.8 مليار جنيه، ويشتمل على 47 عملًا صناعيًا، كما تم إنشاء مركز التحكم الإقليمي بمركز سمالوط بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه، الذي تم تنفيذه لخدمة 5 محافظات وهي: المنيا - بني سويف - الفيوم - أسيوط - الوادي الجديد، وكذلك تم إحلال وتجديد وتطوير 5 مستشفيات منها سمالوط التخصصي وتقدم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، بتكلفة 247 مليونا و787 ألف جنيه.

كما تفقد المحافظ مستشفى سمالوط التخصصي ومدرسة التمريض الملحقة بها وأعرب عن أمنياته بالتوفيق لجميع الطالبات، كما التقى بعدد من المواطنين خلال جولته، حيث استمع لمقترحاتهم وطلباتهم، كما استمع لشكاوى المرضى والمترددين على المستشفى، ووجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط المستشفى.