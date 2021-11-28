أخبار المنيا.. منع سير التكاتك بمحور سمالوط وضبط لحوم فاسدة

تفقد المحافظ عددًا من المشروعات التنموية والقومية بمركز سمالوط ووجه بمنع سير التكاتك بمحور سمالوط على النيل حفاظا على المظهر الجمالي، كما تابع جهود مديرية الطب البيطري لمراقبة المجازر ومحلات الجزارة واللحوم، وضبطت مديرية التموين 64 مخالفة خلال حملات رقابية وتفتيشية استهدفت الأسواق والمخابز البلدية، هذه كانت أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.

تحرير محاضر نقص وزن وتوقف عن الإنتاج لمخابز بلدية

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في المنيا ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة منها 55 مخالفة بالمخابز البلدية شملت نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والتوقف عن الإنتاج دون عذر، ومخالفات بأسواق شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وذلك خلال حملات رقابية استهدفت عدد من المدن والمراكز.

ضبط لحوم فاسدة وتحرير 11 محضر ذبح خارج المجازر

وقال الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطري بالمنيا، إن إدارة المجازر حررت 12 محضر وتم ضبط 12 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 11 محضر ذبح ماشية خارج المجازر الحكومية، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأجرى محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي جولة تفقدية لمتابعة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بمركز سمالوط بتكلفة تزيد عن 3.5 مليار جنيه، ووجه رئيس المركز بمنع سير «التو توك» بمحور سمالوط على النيل منعا لحدوث اختناقات مرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي.