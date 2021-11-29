كريم عبدالعزيز: التكريم قيمة كبيرة لي.. ولم نتربى على «نمبر وان و2»

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنّ حصوله على جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قيمة كبيرة ومهمة بالنسبة لهم، مؤكدا أنّه أكبر تكريم حصل عليه على مدار 25 عاما قضاها في العمل بالفن.

كريم عبد العزيز: «الفيل الأزرق» أرهقني نفسيا

وأضاف الفنان كريم عبد العزيز، خلال كلمته في ندوة تكريمه المقامة في دار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات المهرجان، بحضور عدد كبير من الفنانين والسينمائيين، أنّ أكثر الأدوار التي قدمها تأثيرا على شخصيته كانت «يحيى راشد» في فيلم «الفيل الأزرق»، قائلا: «ده أقرب دور بالنسبة لي، وأكتر دور أثر علي شخصيتي وتعبني نفسيا».

وتابع عبدالعزيز: «لم ننشأ ونتربي في مدارس نمبر وان ونمبر 2، فكل ممثل له نصيب في وقت معين، وكل أبناء جيلي يحققون نجاحات في أوقات متفاوتة».

وحرص عدد من الفنانين والسينمائيين على حضور ندوة تكريم الفنان كريم عبدالعزيز ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي يديرها الناقد طارق الشناوي، وبينهم أحمد الفيشاوي وزوجته، مريم الخشت، محمد إبراهيم يسري، السيناريست تامر حبيب، والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي.

معلومات عن الفنان كريم عبد العزيز

النجم كريم عبدالعزيز، نجل المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، عاش طفولته في استديوهات التصوير بجوار كبار الفنانين، وشارك في العديد من الأفلام السينمائية التي أخرجها والده.

وبعد سنوات من عمله كممثل خلال طفولته، درس الإخراج في معهد السينما وتخرج عام 1997، ليستأنف مشواره الفني من جديد، إذ عمل لفترة وجيزة كمساعد مخرج، ومن ثم قرر العودة إلى التمثيل، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسلسل «امرأة من زمن الحب» 1998، إخراج إسماعيل عبدالحافظ، وبطولة سميرة أحمد وأحمد خليل ويوسف شعبان وعبلة كامل.