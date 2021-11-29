كريم عبد العزيز: عديت الأربعين وراضي.. والشنب بسبب «كيرة»

تحدث الفنان كريم عبد العزيز، عن تخطيه عمر الـ 40 واحتمالية إجراءه عملية تجميل قائلًا: «لا يقلقني فكرة السن، اعتقد أن النجوم العالميين يفكرون بنفس هذا المنطق»، متابعا: «تقدمي في العمر لا يسبب لي أزمة، أما بالنسبة للوسامة فهي نعمة من الله ولكن هذا الشيء لم نبني عليه الفيلم، ومن الممكن أن يكون إيجابي في البداية، ولكن الموهبة هي التي تستمر».

كريم عبد العزيز: «الشنب دا عشان كيرة والجن».

تحدث الفنان كريم عبد العزيز عن أعماله القادمة خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، وأوضح أنه يواصل حاليا تصوير فيلمه الجديد «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، الذي يجسد خلال أحداثه دور أحمد عبد الحي الكيرة، قائلا: «الشنب دا عشان بصور كيرة والجن».

وأضاف أنه سيبدأ قريبا تصوير دوره في مسلسل «الاختيار» الجزء الثالث، مع الفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز، مشيرًا إلى أنه لا يعلم حاليًا تفاصيل أكثر عن الجزء الثالث من المسلسل.

الفيشاوي وتامر حبيب ومروان حامد في ندوة تكريم كريم عبد العزيز

بدأ منذ قليل حوار مفتوح مع الفنان كريم عبد العزيز، الذي تم تكريمه في حفل الافتتاح بجائزة فاتن حمامة للتميز تقديرا لمسيرته الفنية، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام بالدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويديره الناقد طارق الشناوي بحضور عدد كبير من السينمائيين والفنانين على رأسهم المخرج محمد عبد العزيز، بالإضافة إلى أحمد الفيشاوي، مريم الخشت، حسن أبو الروس والسيناريست تامر حبيب، المخرج مروان حامد.