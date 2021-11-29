السيسي يستجيب لاستغاثة سيدة ويعالج طفليها على نفقة الدولة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستجابة الفورية لاستغاثة السيدة رشا حماد، المقيمة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، لعلاج 2 من أبنائها، وهما: محمد 10 سنوات، وصابر 8 سنوات، نتيجة إصابتهما بضمور في الخلايا الشبكية والحركية، وفقد الرؤية والحركة، وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف علاج أبنائها.

وفي لفتة إنسانية، وعلى الفور وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج الطفلين على نفقة الدولة، ونقلهما لوحدة ضمور العضلات الجديدة بمستشفى الدمرداش الجامعي بالقاهرة، وإجراء تحاليل وأخذ عينات من الأسرة المكونة من 6 أفراد للتأكد من عدم إصابتهم بمرض وراثي.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة الأسرة وتم صرف معاش كرامة للأسرة بالإضافة إلى صرف مبلغ 3500 جنيه للمساهمة في تكاليف علاج الطفلين.

ومن جانبها صرفت محافظة البحيرة مساعدة مالية قدرها 250 ألف جنيه لعلاج الطفلين.