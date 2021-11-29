التعليم العالي:المستشفيات الجامعية جاهزة لمواجهة أي أزمات خاصة بكورونا

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن المستشفيات الجامعية التابعة للوزارة على أتم الاستعداد لمواجهة أي أزمات تتعلق بجائحة كورونا، لافتة إلى عدم وجود أي نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية بالمسشتفيات الجامعية، خاصة المستشفيات المخصصة لعزل المصابين، كما أن نسب الإشغالات لم تصل حتى الآن للنسب الخطيرة، منوهاً إلىالاستعداد لمواجهة أي طوارئ تتعلق بالفيروس.

المعامل لم ترصد تحورات جديدة للفيروس

و أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعامل البحثية بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية التابعة للوزارة أو المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية، لم ترصد حتى الآن أي تحورات جديدة لفيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بالسلالة الجديدة للفيروس «اوميكرون»، لافتا إلى التشديد على تطبيق كافة الإجراءات التي تسهم في مجابهة تفشي الفيروس وظهور أي أعراض خطيرة له .

الأعلى للجامعات شدد على الاستعداد التام بالمستشفيات لمواجهة أي أزمات

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا يوجد أي نقص بالمستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات الجامعية وأن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية لتلبية أي متطلبات متعلقة بالمرض، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وجه بالاستعداد التام لمواجهة أي ازمات تتعلق بالفيروس.

و في السياق ذاته، أكد الدكتور إسلام حسين، الباحث بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، أن هناك تخوفات من السلالة الجديدة خاصة فيما يتعلق بالتوقعات التي تشير إلى إحتمالية أن تجمع السلالة الجديدة بين صفات سلالة بيتا ودلتا، من حيث الجمع بين خصائص الانتشار السريع والمراوغة المناعية، لافتا إلى أنه في هذه الحالة تكون من أشرس السلالات التي ظهرت، مناشداً جميع المواطنين بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .