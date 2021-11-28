أستاذ بجامعة موسكو: سلالة أوميكرون ستكون من أقوى الموجات حال انتشارها

أكد الدكتور أحمد سعد، استشاري الباطنة بدولة روسيا الاتحادية، والأستاذ بجامعة موسكو، على أن متحور فيروس كورونا الجديد «سلالة أوميكرون»، أنه لاتوجد أي معلومات كافية عن تأثير المتحور الجديد على جسم الإنسان، لافتا إلى أنه بمقارنة متحور أوميكرون بالمتحورات الأخرى لفيروس كورونا، تجد أن السلالة الجديدة أسرع من السلالات الأخرى، لافتا إلى أنه حال انتشار السلالة الجديدة في العالم ستكون من أقوى الموجات للفيروس منذ الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه لاتوجد أي معلومات كافية عن البروتوكولات العلاجية المستخدمة أو التطعيمات ومدى تأثرها بالمتحور الجديد من عدمه، بجانب أن التطور للسلالة غير واضح المعالم.

سعد: قد يكون المتغير مشكلة كبيرة في الشتاء الحالي

وأوضح استشاري الباطنة في روسيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خلال شهر ديسمبر المقبل ستتضح جميع معالم السلالة الجديدة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أن فيروسات كورونا بصفة خاصة تميل للتحور السريع، مؤكدا على أن منظمة الصحة العالمية رفعت درجة الاستعداد للقصوى نظرا للانتشار الشديد للمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، قائلا: «قد يكون المتغير مشكلة كبيرة في الشتاء الحالي»، لافتا إلى أنه لاتوجد أي توصيات بتغيير اللقاحات والعلاجات في هذا الشأن.

ضرورة الحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض بسرعة

ولفت سعد، إلى أن هناك عدد من التغيرات تم اكتشافها في تركيب الأحماض الأمينية والتركيبة الجينية للسلالة، فبالتالي سيكون هناك فيروس متغير في كل صفاته من حيث الانتشار وحدة العدوى والإصابة وسرعتها والأعراض والمضاعفات والعلاج، مناشداً المواطنين بضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19»، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي والاهتمام بتناول الأغذية المحفزة لمناعة جسم الإنسان.