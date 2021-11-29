«حياة كريمة» تكشف جهود المبادرة في التعليم: 48 مدرسة جديدة بالشرقية (صور)

كشفت مبادرة «حياة كريمة»، إنجازتها في قطاع التعليم بمحافظة الشرقية، مبينة أنَّه تمّ إنشاء 48 مدرسة جديدة في مركز الحسينية، داخل 41 قرية منها «الجمالية، الظواهرية، الأخيوة، صان الحجر، أبو عريضة، جزيرة مسعود، قصاصين الشرق، بحر البقر 5، المناجاة الكبرى، طاهر الطحاوي، قهبونة، الصالحية البساتين، جزيرة سعود، منشأة أبو عمر، الحمادين، الملكيين القبلية، الصالحية الأحرار»، بتنفيذ من هيئة الأبنية التعليمية وبإشراف القوات المسلحة.

خطة البنية التعليمية ضمن جهود «حياة كريمة»

وأكّد مجلس الوزراء، في بيان سابق صادر عنه، أنَّ خطة البنية التعليمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تشمل 4 آلاف و556 فصلًا لخفض معدلات كثافة الفصول، 2231 فصلًا لإنهاء مشكلات تعدد الفترات الدراسية، 349 فصلًا لخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، 2838 فصلًا لزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، 3 آلاف و646 فصلًا، ضمن إحلال المدارس غير الصالحة، و796 فصلًا لزيادة انتشار فصول التربية الخاصة واللغات والتعليم الفني.

كما تستهدف المبادرة لأول مرة، مناهج تعليمية لما قبل رياض الأطفال، وتمصير فكرة الفراغات الذكية، وإنشاء 4 آلاف فصل ذكي.

ويعد هذا المشروع التنموي غير المسبوق، الأصعب من بين كل المشروعات الكبيرة التى تقوم الدولة المصرية بتنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية، حيث يتم تنفيذه على نطاق 4 آلاف و500 قرية، كل واحدة منها لها ظروفها وطبيعتها الخاصة، وهو ما جعل الحكومة تضع آليات للمتابعة وتقييم الأداء، التي من خلالها يتم بشكل يومي مراقبة ما يتم تنفيذه، وحجم الإنجاز المنفذ على أرض الواقع، ومؤشرات الأداء والمعوقات من خلال الحاسب الآلي، لقياس قدرتنا على النجاح فى هذا المشروع.

قطار مبادرة حياة كريمة

انطلق قطار «حياة كريمة» حاملًا معه الأمل لإنهاء معاناة قطاع كبير من المصريين في الريف، فهو مشروع الدولة العملاق الذي جاء لتغيير حياة 58 مليون مصري، يستهدف منه أكثر من نصف سكان مصر، في مشروع قومي واحد، في المحافظات والقرى التي قررت الدولة أن تغزوها للقضاء على الفقر بها، وتعويضها في كل مناحي الحياة، بالخير والنماء، وذلك باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، التي من بينها قطاع التعليم.

ويعمل المشروع القومي «حياة كريمة»، على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية كالتعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية، حيث تستهدف الدولة من خلاله إنشاء 14 ألف فصل، وصيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة المتهالكة، أي ما يعادل 1249 مبنى مدرسيًا.