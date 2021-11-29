وزير التموين يكلف بافتتاح منافذ سلعية جديدة بأسوان والمحافظات الساحلية

وجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، بافتتاح منافذ سلعية جديدة بمحافظة أسوان، وإعداد خطة استباقية لمواجهة التقلبات الجوية في المحافظات وخاصة المحافظات الساحلية، تحسبا لموجات الطقس السيئ التي قد تضرب هذه المحافظات، وذلك لضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين، دون التأثر بأي ظرف جوي، على غرار ما التعامل الذي تم مع سيول محافظة أسوان.

افتتاح 4 منافذ سلعية جديدة في أسوان

وقال علاء سالم العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، خلال جولة تفقدية نفذتها وزارة التموين، اليوم، في أحد منافذ صرف السلع، إنه جرى افتتاح 4 منافذ سلعية جديدة في محافظة أسوان، موضحا أن المنفذ الأول متخصص في بيع اللحوم، والمنفذ الثاني لبيع الخضروات والفاكهة، والمنفذ الثالث لصرف السلع التموينية للمواطنين حاملي البطاقات، أما المنفذ الرابع لبيع جميع السلع الأساسية وغير الأساسية وذلك في منطقة العلاقي طريق الشلال بمحافظة أسوان لخدمة أهالي المحافظة.

وذكر علاء سالم، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، يكفي لمدة 3 أشهر، وأن مخازن الجملة التابعة للشركة تمد منافذ صرف التموين بالسلع الأساسية للمواطنين.

قريبا.. منافذ جديدة في محافظات البحر الأحمر والأقصر وأسيوط

كما كشف سالم، أن الشركة المصرية للجملة، بصدد افتتاح 4 منافذ جديدة خلال الفترة المقبلة، بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وأسيوط، وذلك ضمن الخطة الاستباقية التي وجه وزير التموين بتنفيذها لتوفير السلع للمحافظات الساحلية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، دفعت بعدد 10 سيارات متنقلة لتوفير مختلف السلع الغذائية لمراكز أسوان بعد تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسيول منتصف شهر نوفمبر الجاري، وذلك في مناطق أبو الريش، وكوم أمبو، وغرب دراو، ومنطقة الشلال، والمنطقة الأولي بالرعاية.