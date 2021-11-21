المصيلحي: وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 90% عن شهر نوفمبر الجاري
كتب:
الوطن
07:51 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
وزارة التموين والتجارة الداخلية
تابع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مديري مديريات التموين بالمحافظات التي تعرضت للأمطار أمس، عمل المخابز وتوافر الدقيق والخبز للمواطنين.
الوزير يشدد على المتابعة الفورية على الأنشطة التموينية
وشدد الوزير على مديري المديريات بالمتابعة الفورية والمرور الميداني على كل الأنشطة التموينية بتلك المحافظات، كما تابع وزير التموين مع رئيسي شركتي الجملة (العامة – المصرية ) المخزون الاستراتيجي من السلع بمحافظات الجمهورية بمخازن الشركتين التي تصل إلى 1500 مخزن، وطالب رئيسي الشركتين بضرورة الضخ والإمداد بالسلع باستمرار إلى المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار.
ومن جانبه، أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريراً من مديري المديريات بالمحافظات التي تعرضت للأمطار أمس أفاد بأن المخابز بها عملت بكامل طاقتها دون توقف، وأتاحت كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير احتياطي استراتيجي من الدقيق بالمخابز والذي قد ساهم في عدم وجود أي أزمات بالمحافظات.
كما أكد كمال أن وزير التموين قد تلقى تقريراً من رئيسي شركتي الجملة (العامة – المصرية) يفيد بوجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن الشركتين يتعدى الثلاثة أشهر، ووصول نسب صرف السلع التموينية في الشهر الجاري إلى %90.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن «المصيلحي» شدد على مديريات التموين ورئيسي شركتي الجملة بالاستمرار في متابعة توافر السلع للمواطنين وتشديد الرقابة على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.