المصيلحي: وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 90% عن شهر نوفمبر الجاري

تابع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، مع مديري مديريات التموين بالمحافظات التي تعرضت ‏للأمطار أمس، عمل المخابز وتوافر الدقيق والخبز للمواطنين.

الوزير يشدد على المتابعة الفورية على الأنشطة التموينية

وشدد ‏الوزير على مديري المديريات بالمتابعة الفورية والمرور الميداني على كل الأنشطة التموينية ‏بتلك المحافظات، كما تابع وزير التموين ‏مع رئيسي شركتي الجملة (العامة – المصرية ) ‏المخزون الاستراتيجي من السلع بمحافظات الجمهورية بمخازن ‏الشركتين التي تصل إلى 1500 مخزن، وطالب رئيسي الشركتين ‏بضرورة الضخ والإمداد بالسلع باستمرار إلى المحافظات المعرضة لسقوط ‏الأمطار.

ومن جانبه، أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ‏ومعاون الوزير، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريراً من مديري المديريات ‏بالمحافظات التي تعرضت للأمطار أمس أفاد بأن المخابز بها عملت ‏بكامل طاقتها دون توقف، وأتاحت كل احتياجات المواطنين من الخبز ‏المدعم، مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، بتوفير احتياطي استراتيجي من الدقيق بالمخابز والذي قد ‏ساهم في عدم وجود أي أزمات بالمحافظات.

كما أكد كمال أن وزير التموين قد تلقى ‏تقريراً من رئيسي شركتي الجملة (العامة – المصرية) يفيد بوجود ‏مخزون استراتيجي من السلع بمخازن الشركتين يتعدى الثلاثة أشهر، ووصول نسب صرف السلع التموينية في الشهر الجاري إلى ‏‏%90.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن «المصيلحي» شدد على مديريات التموين ورئيسي ‏شركتي الجملة بالاستمرار في متابعة توافر السلع للمواطنين وتشديد ‏الرقابة على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.