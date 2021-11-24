بدء ضخ السلع التموينية لمنافذ الصرف استعداد لصرف تموين ديسمبر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في مد منافذ صرف السلع التموينية بالإستعاضة الأولى من حصة المنفذ وذلك ضمن تموين شهر ديسمبر، وذلك استعداد لبدء صرف تموين شهرديسمبر المقبل والذي يبدأ أول الشهر للمواطنين حاملي البطاقات التموينية الذكية والمقيدين على منظومة الدعم التمويني.

منافذ صرف السلع التموينية

وتبلغ عدد منافذ صرف السلع التموينية التي يتوجه لها المواطنون لصرف التموين والمقررات الشهرية 38 ألف منفذ بدال تمويني، فضلا عن منافذ مشروع جمعيتي والتي يبلغ عددها ما يزيد عن 6300 منفذ، فيما تتيح أيضا فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي وتتيح أيضا صرف التموين للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

وتتعامل منافذ صرف التموين مع 23 مليون بطاقة تموينية هم عدد بطاقات التموين الموجودة في مصر ومقيدا عليها 64 مليون مواطن مستحق للدعم التمويني الشهري حيث يصرف الفرد الواحد منهم 50 جنيها دعما من الحكومة في صورة سلع من منفذ الصرف، مع وجود عدد 72 مليون مواطن مستحق للخبز المدعم شهريا، حيث يصرف المواطن الواحد منهم 5 أرغفة هي الحصة اليومية للفرد الواحد من الخبز المدعم.

وتجهز حاليا مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى محافظات الجمهورية الإستعاضة الأولى من السلع المقررة لمنافذ الصرف تمهيدا لضخها لجميع المنافذ.

السلع التموينية التي تضخها الوزارة لمنافذ صرف التموين

وتشمل قائمة السلع التموينية، سلع «الأرز، الزيت، السكر، الدقيق، المكرونة، الجبنة، الصلصة، البسكويت، الدس، الفول، المسلى الصناعي، الشاي، مسحوق الغسيل، الصابون، الخل، اللبن الجاف، صابون التواليت، الكبريت، الملح، الحلاوة الطحينية، الطحينة، سائل غسيل الأواني، الكابتشينو، الكمامة القماشية».