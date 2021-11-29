جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من طلقات الصوت

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد علي، مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من طلقات الصوت النارية، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الاشتباه في راكب فرنسي من أصل مصري

جاء ذلك، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 800، القادمة من باريس، حيث اشتبه حسن مختار، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب فرنسي من أصل مصري، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، ويحمل عدد 2 حقيبة كبيرة وواحدة هاند باج وكيس بلاستيك، نظرا لارتباكه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بواسطة أحمد شاكر، مأمور الفحص، الذي تلاحظ له وجود أجسام معدنية متماثلة.

ضبط 250 طلقة صوت عيار 9 ملي

وبالعرض على الدكتور حسين هيكل، نائب مدير الجمرك، قام بتكليف أماني عبدالله، مأمور الجمرك بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف خالد شعبان، مدير الحركة، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 250 طلقة صوت، عيار 9 مللي، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر أحمد علي، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 201 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع قطاع الجمارك، كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بموجاته المتعددة.