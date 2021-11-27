مطار القاهرة الدولي يستقبل شحنة جديدة من لقاح فايزر

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، شحنة جديدة من لقاح «فايزر» لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس، وتطعيم المصريين بمختلف اللقاحات المتداولة.

وقامت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين، باستقبال الشحنة وتفريغها وإنهاء إجراءات وصولها، تمهيداً لإرسالها لوزارة الصحة.

و‏قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي: «وصلت الشحنة من لوكسمبورج على متن رحلة طائرة قطرية، وتحتوي على 22 طنا من لقاح فايزر لمكافحة كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة».

خضوع الشحنات للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية

وتابعت فرق العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة في المطار، إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الشحنة وتسليمها إلى وزارة الصحة وذلك على موقع 39 داخل أرض المهبط بمطار القاهرة الدولي.

وتخضع الشحنات للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية، واستطاعت مصر في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازينيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.