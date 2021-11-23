وصول البعثة الأولمبية مطار القاهرة بعد حصد «ذهبية» العالم في الكاراتيه

استقبلت شركة مصر للطيران بعثة منتخب مصر الأولمبية والبارالمبية للكاراتيه، البالغ عددها 53 لاعبا وإداريا، عقب حصولهم على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكبار بدبي.

فريال أشرف أول مصرية تحصل على ذهبية بطولة الألعاب الأوليمبية

واستقبلت إدارة العلاقات العامة بمصرللطيران البعثة بمطار القاهرة، عقب وصولهم على رحلة الشركة رقم ms913 القادمة مساء اليوم من دبي، وتم إنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر.

جدير بالذكر، أن من بين أفراد البعثة اللاعبة، فريال أشرف، أول لاعبة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في بطولة الألعاب الأوليمبية، التي أقيمت مؤخرا باليابان.