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جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط محاولة تهريب كمية من كروت الائتمان

هيكل: اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي

كتب:

أيمن حمزة
06:12 م | الأحد 28 نوفمبر 2021
جانب من المضبوطات أمام رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي

جانب من المضبوطات أمام رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رضا أبوالعزم، مدير الإدارة، تهريب كمية من كروت الائتمان بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 913 القادمة من دبي اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية في راكب نيجيرى قادم من الإمارات.

جمارك المطار تضبط محاولة تهريب كمية من كروت الائتمان

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي.

 

تأكيد الاشتباه بعد الفحص بأجهزة الإشاعة

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أمجد محمد مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وتم تكليف لجنة من مأمور الجمرك بإشراف عمرو عبدالمنعم رئيس القسم، لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 302 كارت ائتمان «فيزا» مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب وداخل جيوبه وعلى جسمه.

هيكل: تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي

قرر الدكتور حسين هيكل، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 200 لسنة 2021، بمطار القاهرة الدولي، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

سلطات الحجر الصحي والجمارك يشددان على تطبيق الإجراءات الوقائية

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

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