مصادرة 4 أطنان دقيق وسكر مجهولة المصدر في حملات تموينية بالغربية

نجح مسؤولو مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، في مصادرة 4 أطنان دقيق وسكر مجهولة المصدر ودون فواتير ويشتبه في عدم صلاحيتها، و70 كيس منظفات منتهية الصلاحية، بمركز السنطة.

حملات تموينية لمصادرة 4 أطنان دقيق وسكر داخل مخازن غير مرخصة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى المهندس محمد هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة للرقابة التموينية بقيادة عيد عبدالله وكيل المديرية، وعادل كفافي مدير عام التجارة الداخلية، على الأسواق بمركز السمطة، من ضبط 3 أطنان دقيق فاخر استخراج 72% دون فواتير واشتباه صلاحية وكذلك مزاولة النشاط دون ترخيص، وطن سكر دون فواتير واشتباه صلاحية، و70 كيس منظفات منتهية الصلاحية.

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كما تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر لأصحابها، وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوهم.

محافظ الغربية يوجه استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين وتطبيق القانون بصرامة

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعطى توجيهات بالضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز علي مستوي قري ومراكز المحافظة حفاظا على صالح المواطنين.

وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بمداهمه ومصادرة كميات المضبوطة.