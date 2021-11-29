المكتب التجاري في ماليزيا ينظم ندوة غدا حول الاستثمار في قناة السويس

ينظم مكتب التمثيل التجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، غدًا الثلاثاء، ندوة حول فرص الاستثمار في مصر وبالأخص الفرص المتاحة في القطاع الصناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور عدد كبير من الشركات الماليزية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.

يأتي ذلك في إطار قيام التمثيل التجاري ومكاتبه بالخارج بالدور المنوط به في الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

اهتمام بالغ بالندوة من قبل القطاع الماليزي

وقال الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن هذه الندوة تحظى باهتمام بالغ لدى القطاع الخاص الماليزي، حيث يشارك بالندوة عدد كبير من الشركات الماليزية الأعضاء باتحاد المصنعين الماليزي، وتجاوز عدد الشركات التي سجلت المشاركة في الندوة 70 شركة من أعضاء الاتحاد الذي يضم في عضويته أهم الشركات التي تعمل في القطاع الصناعي في ماليزيًا.

وأشار إلى أن فعاليات الندوة ستتضمن مشاركة السفير رجائي توفيق، سفير مصر في ماليزيا ورئيسي الاتحادين المصري والماليزي، ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الماليزي، فضلًا عن عروض تقديمية من مسئولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومسئولي هيئة الاستثمار عن فرص الاستثمار في مصر بالتركيز على الاستثمار الصناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح الواثق بالله أن المكتب التجاري في ماليزيا يقوم حاليًا بدعوة كبريات الشركات الماليزية في القطاعات الاستثمارية المختلفة من خارج عضوية اتحاد المصنعين الماليزي للمشاركة في الندوة لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا الحدث الهام للترويج للاستثمار في مصر.

تنسيق ندوة فرص الاستثمار في مصر

وأضاف أنه تم تنسيق هذه الندوة من خلال مجموعة عمل تضمنت المكتب التجاري في ماليزيا وجهاز التمثيل التجاري، حيث قامت مجموعة العمل بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، لتفعيل مقترح المكتب بتحديث إطار التعاون بين الاتحادين المصري والماليزي من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة تعكس أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تبادل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية والتجارية والتعاون في مجال المعارض وتنظيم البعثات المتبادلة.

هذا بالإضافة إلى مجالات التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى الاتفاق على وجود لجنة فنية تنفيذية مشتركة بين الاتحادين تختص بمتابعة تفعيل هذا التعاون.