«السفير الأمريكي»: السوق المصري نموذج يحتذى به في الاستثمار

زار السفير الأمريكي بالقاهرة چوناثان ر. كوهين، مصنعًا لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الشيكولاتة بمدينة السادس من أكتوبر، وتفقد خطوط الإنتاج الحديثة، ودورة التصنيع، ومراكز ضمان الجودة، التعبئة والتغليف؛ بهدف ضمان الالتزام بأدق معايير الصحة والجودة العالمية.

اتساع الشراكة التجارية بين مصر والولايات المتحدة

وتعليقًا على الزيارة، قال السفير جوناثان كوهين: «سعيد بزيارتي للمصنع، فاستثمارات تلك الشركة الأمريكية في السوق المصري، تعتبر نموذجًا يؤكد عمق واتساع الشراكة التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية».

وعبرت داليا صليب مدير عام الشركة، عن سعادتها بالزيارة التي جاءت لتعكس الاهتمام الرسمي بدعم الاستثمار في مصر على المستوى العملي والمعنوي.

وأضافت «صليب»، في بيان، اليوم الأحد: «في عام 2016 قامت الشركة بزيادة خطوط إنتاجها أربع مرات أكثر وصولا إلى أعلى طاقة إنتاجية، علاوة على ذلك استطعنا من خلال استثماراتنا الجديدة التي توفير 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030».

زيادة استثمارات الشركة الأمريكية 200 مليون دولار

بدورها، أكدت غادة فؤاد مدير الشؤون المؤسسية والاتصالات بالشركة، أن نتيجة لحزمة السياسات الاقتصادية والتشريعية، التي انتهجتها وقررتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، نجحت الشركة في زيادة استثماراتها حتى وصلت إلى 200 مليون دولار أمريكي، وليس هذا فقط بل تم الإعلان في مارس 2017، عن خطة تحويل مصنع 6 أكتوبر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير للشركة.

وأوضحت مدير الشؤون المؤسسية والاتصالات بالشركة، أن تلك التوسعات التشغيلية ستساهم في مضاعفة حجم صادراتنا، مع 80% من السعة المركبة الإضافية الموجهة نحو الصادرات، مضيفة «نحن نصدر حاليا ما بين 70 -80% من طاقتنا المركبة الإضافية، إلى أكثر من 30 سوقًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأستراليا».