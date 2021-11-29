حفيد رشوان توفيق: والدتي رفعت قضية لإسقاط توكيل حررته لجدي

كشف محمد عصام، حفيد الفنان القدير رشوان توفيق، تفاصيل الخلاف بين والدته وجده، نافياً رفع والدته قضية حجر، مؤكدا أن والدته سيطرت عليها حالة من الحزن عقب عرض المشكلة في وسائل الإعلام ووصولها لمواقع التواصل الاجتماعي، واصفا الأمر بالتشهير.

حفيد رشوان توفيق والدتي تعاني من أزمة صحية

وأكد حفيد رشوان توفيق أن والدته تعاني من أزمة صحية بعد التشهير بها، على حد تعبيره، قائلاً: «والدتي بعد ما تم التشهير بها وانتشار أخبار إنها رفعت قضية حجر على والدها، تعبانة جدا خاصة أنها مريضة منذ فترة وخضعت لـ 6 عمليات قسطرة».

حفيد رشوان توفيق يكشف سبب الخلاف بين الطرفين

وكشف حفيد رشوان توفيق سبب المشكلة بينهما مؤكداً أنها بدأت بتوكيل حررته والدته لجده، واكتشفت بعد ذلك أنه تصرف في ممتلكاتها دون علمها، وعندما حاولت إلغاء التوكيل، رفض الفنان رشوان توفيق، مشيراً إلى أن القضية التي رفعتها والدته هي قضية مدنية لإسقاط التوكيل وليست حجرًا، ولا تتضمن أي أحكام قضائية.

وأكد حفيد رشوان توفيق أنه اكتفى بإرسال إنذار قانوني لجده، لكي يتم حل الأمر ويلغي التوكيل بحضوره ولكنه لم يستجب أيضا للإنذار.

تضامن نجوم الفن مع الفنان رشوان توفيق

وتضامن عدد كبير من نجوم الفن والإعلام مع الفنان رشوان توفيق، بعد الحالة الكبيرة من الجدل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإليكترونية، منذ أمس، بعد انتشار الكثير من الأخبار التي تفيد برفع ابنة وحفيد الفنان رشوان توفيق، قضية عليه، ومن هؤلاء النجوم «الإعلامي رامي رضوان، دنيا سمير غانم، نشوى مصطفى، حورسة فرغلي، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية».