أي أر رحمان: سميرة سعيد أجبرتني على متابعتها عبر «إنستجرام»

أعرب الموسيقار الهندي أي أر رحمان، عن إعجابه الشديد بالفنانة سميرة سعيد، مؤكدًا أن صوتها أجبره على متابعتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

الموسيقار الهندي أي أر رحمان يشيد بسميرة سعيد

وقال الموسيقار الهندي أي رحمان، إنه سعيد بمجيئه إلى مصر، وترحيب المصريين به، والفنانين العرب، وأنه معتاد على الذهاب إلى دبي، لأن الأوركسترا الخاصة به مقرها في دبي، وابنته خديجة هي المسئولة عنها، لكن مصر والهند تتشابه كثيرًا في العادات والتقاليد.

وقال إنه معجب بصوت الفنانة سميرة سعيد، وأنه لم يتابع مشاهير من جميع أنحاء العالم، لكن موهبتها أجبرته على متابعة حساباتها، مؤكدًا حبه للموسيقى العربية، وعبّر عن استمتاعه بسماع أغانيها بفعاليات مهرجان القاهرة.

السفير الهندي أجيت جوبتا يقوم بحفل خاص لـ أي أر رحمان

الجدير بالذكر، أن السفير أجيت جوبتا، نظّم حفل خاص للترحيب بالموسيقار العالمي، أي أر رحمان، أمس بمنزل سيادة السفير، عقب انتهاء الأخير من فعاليات تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ43.

وعلى الرغم من أن الحفل الخاص المقدم من السفير الهندي أجيت جوبتا، مقام على شرف الموسيقار الهندي أي أر رحمان، إلا انه لم يشارك بالحفل لوقت طويل، بل قام بشكر السفير الهندي أجيت جوبتا، وألقى التحية وشكر الحاضرين، وطلب منهم الاستمتاع بالحفل، واعتذر عن الحضور بسبب إجهاده من ندوة حضرها صباحًا على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بجانب فعاليات تكريمه من قبل رئيس المهرجان محمد حفظي، بتكريم خاص عن أعماله.

وتابع أي أر رحمان، أنه كان يتمنى أن يبقي لوقت أطول مع كل من جاء للترحيب به، ويشكر كل من حضر هذا الاحتفال.

يذكر أن الموسيقار الهندي أي أر رحمان، كان يتابع حسابين فقط على «إنستجرام»، وأصبحت سميرة سعيد الشخص الثالث، فهو لم يتابع سوى الحساب الرسمي لـ أوركسترا الفردوس الخاصة به، وحساب عن الموسيقي الكلاسيكية، وجاءت سميرة سعيد، ثالث الحسابات التي يتابعها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير.