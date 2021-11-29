أحمد صالح وهنادي مهنا ممنوعان من ركوب الطائرة خوفا من «الشلل» (صور)

حرص الفنان أحمد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا، على قضاء إجازتهما في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة احتفلا خلالها بعيد ميلاد أحمد صالح وقاما برحلة غطس في شواطئ الغردقة قبل أن يغادرا الغردقة في سياراتهما الملاكي، لمنعهما من ركوب الطائرة بناء على نصيحة مدرب الغطس حفاظاً على صحتهما.

أحمد صالح وهنادي مهنا في رحلة غطس بالغردقة

أجرى أحمد صالح وهنادي مهنا، رحلة غطس في قاع البحر بشواطئ الغردقة، والتقطا الصور التذكارية مع بعضهما ومع أحد المعجبين من العاملين في مجال الغطس خلال زيارتهما لمدينة الغردقة التي استمرت لمدة يومين، ثم غادرا الغردقة في سيارة ملاكي وذلك عقب تلقيهما نصيحة مدرب الغطس بعدم ركوب الطائرة أثناء عودتهم للقاهرة.

صالح ومهنا ممنوعان من السفر بالطائرة

ومن جانبه، كشف حسن الطيب الخبير البحري ورئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق، أن سبب منع أحمد صالح وهنادي مهنا من ركوب الطائرة يرجع للحفاظ على صحتهما.

وأوضح أن صالح وزوجته هنادي قاما بالغطس في قاع البحر ثم سافرا مباشرة فيجب عدم تعرضهما للارتفاعات قبل مرور 10 ساعات على آخر غطسة قاما بها.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الضغط في أعماق البحر يختلف تماما عن الضغط الجوي في الارتفاعات العالية وانتقال الشخص من الضغط الجوي في الأعماق إلى الضغط الجوي في المرتفعات قد يعرضهما إلى إصابات بالغة تصل إلى الشلل.

هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد زوجها في الغردقة

واحتفل الفنانان بعيد زواجهما الأول مطلع الشهر الجاري، ونشرت هنادي صورة من حفل زفافهما، عبر حسابها على إنستجرام، قبل أن يقررا السفر إلى الغردقة للاحتفال بعيد ميلاد أحمد صالح.

وخلال إجازتهما في الغردقة نشرت هنادي مهنا، صورة تجمعهما على أحد الشواطئ لحظة غروب الشمس، موجهة رسالة رومانسية قائلة «كل سنة وأنت طيب للرجل الذي أشكر ربنا على وجوده كل يوم، أنا أحبك».