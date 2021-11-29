السيسي يتابع مشروعات حماية الشواطئ الساحلية على البحر المتوسط

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، بمشاركة عدد من رؤساء الشركات الوطنية للمقاولات والإنشاءات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة مشروعات حماية الشواطئ الساحلية المصرية على البحر المتوسط.

استعراض جهود الدولة لحماية الشواطئ

وتم في هذا الإطار، استعراض الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الشواطئ، امتدادا من منطقة أبو قير إلى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بالاستعانة بالدراسات الفنية والتخصصية اللازمة التي تم إعدادها بالتنسيق مع كبرى الخبرات الفنية الاستشارية من الجامعات والشركات العالمية المتخصصة، وذلك بهدف تطوير المنظور المستقبلي لحسن استغلال الطبيعة الجاذبة للسواحل المصرية بامتدادها على البحر المتوسط شمالاً، بما يعود بالتنمية على الدولة المصرية واقتصادها القومي، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.

ربط جهود حماية الشواطئ بتطوير شبكة المحاور والطرق

وقد وجه الرئيس بربط جهود حماية الشواطئ الساحلية على البحر المتوسط، وما يتبعها من مشروعات، بالتطوير الجاري حاليا في شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، وذلك تكاملا مع الجهود القائمة لربط الساحل الشمالي الغربي بالبحر الأحمر، ومنها محور العين السخنة- العلمين، وذلك في اطار المفهوم الاستراتيجي الشامل للبنية التحتية الحديثة للدولة خاصة الشبكة القومية للطرق والكباري ومنظومة الموانئ الجديدة.

كما أشار الرئيس لأهمية قيام شركات المقاولات، باعتبارها كيانات اقتصادية ضخمة، بالقيام بدراسات متكاملة لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج ذات الصلة بنشاطهم الإنشائي، الأمر الذي يدعم من عملهم ويساهم في امتلاك القدرة، وتوطين الصناعة، وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل والتشغيل.