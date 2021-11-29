بعد تصريحات جورج قرداحي.. «عون» في الدوحة لحل الأزمة مع الخليج

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه لم يطلب من وزير الإعلام جورج قرداحي الاستقالة على خلفية الأزمة التي تسبب فيها مع دول الخليج بعد تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق.

لقاء في الدوحة لبحث الأزمة الخليجية

وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه استعرض خلال اللقاء الذي عقده اليوم الاثنين، بالدوحة، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأزمة في العلاقات بين لبنان من جهة والسعودية وبعض الدول المتحالفة معها في الخليج من جهة أخرى، مضيفا: «نريد أطيب وأفضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية».

جورج قرداحي يتسبب في أزمة دبلوماسية مع دول الخليج

وأضاف الرئيس اللبناني أنّه لم يطلب من أحد الاستقالة، لافتاً إلى أنّ جورج قرداحي يتصرف على أساس الأفضل للبنان.

واستدعت المملكة العربية السعودية، أكتوبر الماضي، سفيرها لدى لبنان؛ للتشاور، تزامنا مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن دور المملكة في حرب اليمن.

ولم يتوقف الأمر عند المملكة العربية السعودية، إذ اتخذت الإمارات والبحرين والكويت خطوات مماثلة، ويهدد هذا التوتر الدبلوماسي بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا، واندلعت شرارتها بسبب تصريح سابق لـ«قرداحي» بشأن الحوثيين وحرب اليمن، قائلا: إن الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم أمام عدوان خارجي، الأمر الذي أغضب دول الخليج وتبرأت منه الحكومة اللبنانية، إلاّ أنّ «قرداحي» دافع عن نفسه ورفض الاستقالة، الأمر الذي عمق من حالة الجدل المستمرة.

وجاءت تلك التصريحات عندما سئل «قرداحي» في أحد البرامج التي تذاع على اليوتيوب، عما إذا كان يعتقد أن ما تفعله السعودية والإمارات، اعتداء على اليمن، قائلا: «هناك اعتداء بالتأكيد، وإن الحرب في اليمن حرب عبثية يجب أن تتوقف».