العثور على جثة قتيل بطلق ناري مجهولة الهوية في الفيوم

عثر عمال وموظفو الأمن بمدرسة الأورمان الخاصة على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، بمدخل الطريق المؤدي لقرية العجميين، على جثة قتيل مصاب بطلق ناري، وعلى الفور أبلغوا شرطة النجدة التي أتت على الفور وفرضت كردونًا أمنيًا حول الجثة، واستدعت ضباط المباحث، وفريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة في موقع الحادث.

بلاغ بالعثور على جثة قتيل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة حول تلقيهم استغاثة من عمال مدرسة ومزارعين، بالعثور على جثة قتيل مصاب بطلق ناري، ملقى بجوار سور المدرسة.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث بجوار سور مدرسة الأورمان الخاصة، وتبين العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري وملقى غارقاً في دمائه.

فريق من النيابة تعاين الجثة

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى مكان الحادث، لمعاينة الجثة في موقع الحادث، وجار معاينة وتصوير الجثة، ومعرفة هوية القتيل، قبل أن يتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

فريق بحث لكشف غموض الحادث

وأكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه جار تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدرسة، والمناطق المحيطة بها، والطرق المؤدية إليها، لتحديد هوية القاتل وتتبع خط سيره لضبطه ومعرفة أسباب قيامه بارتكاب تلك الواقعة وقتل المجني عليه.

وجار تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.