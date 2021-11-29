مستشار بأكاديمية ناصر: مصر تنتهج استراتيجية ردع للدفاع عن أمنها القومي

أشاد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بأهمية معرض «إيديكس 2021»، إذ أوضح أن مصر لديها قطع بحرية صناعة مصرية بنسبة 100%، وبعضها بالشراكة مع دول أجنبية، فضلًا عن ما نملكه أنظمة تأمين الحدود بدءً من الرادارات التي تكشف العربات والأفراد للمنظومة بأكملها، مشيرًا إلى أن مصر تنتهج استراتيجية ردع للدفاع عن أمنها القومي، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المعروض على «extra news».

معرض «إيديكس 2021» يؤكد قدرة مصر على تصنيع السلاح

وأضاف «سالم»، أن معرض «إيديكس 2021»، يؤكد قدرة مصر على تصنيع السلاح وتوفير ما يحتاجه الجيش المصري من أسلحة وذخائر، وهي رسالة ردع لكل من يحاول تهديد أمن مصر، ورسالة طمأنة للشعب المصري والشعوب العربية أننا نمتلك القدرة، موضحًا أن التوجهات السياسية للدولة هي أساس أي توجهات عسكرية والإجراءات التي تتخذ عسكريًا، ومن بينها معرض «إيديكس 2021»، الذي يفيد مصر في التعرف على تكنولوجيا تصنيع الأسلحة للمساهمة في تصنيعها وصيانتها داخل مصر.

مصر دخلت بقوة في تصنيع الطائرات المسيرة «الدرونز»

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن إقامة معرض «إيديكس» ودعوة هذا الحجم من الضيوف والشركات والدول، ودخول مصر لعرض منتجاتها كمنافس يجعلها تدخل في مجال المقارنات والتنافس الاقتصادي ويحقق عائد ومردود اقتصادي وتسويقي كبير، إذ أن مصر دخلت بقوة في تصنيع الطائرات المسيرة «الدرونز» والتي تستخدم على نطاق واسع في العمليات العسكرية، كما أن الطائرات المسيرة من أخطر الأسلحة في المستقبل، ومصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير تلك الأسلحة.