وزير الإنتاج الحربي يلتقي مسؤولا من كوريا الجنوبية بمعرض «إيديكس 2021»

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، سانج إيل، نائب وزير احتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية، ضمن فعاليات اليوم الأول من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2020- EDEX 2021»، الذي يُقام بمصر في نسخته الثانية بمركز المنارة، خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض، وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة.

التأكيد على عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية

وفي بداية اللقاء، تم الترحيب بوفد كوريا الجنوبية، والتأكيد على عمق العلاقات بين الجانبين، والتطور الملحوظ، التي شهدته، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى كوريا الجنوبية عام 2016، وما نتج عنها من تقوية للعلاقات بين الدولتين، ونقلها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وخلال اللقاء أشار «مرسي»، إلى زيارته الأخيرة لجمهورية كوريا الجنوبية، تلبية للدعوة الموجهة من وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي، لحضور فعاليات معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع (ADEX-2021) مشيرا إلى الزيارات الميدانية التي قام بها، خلال فترة المعرض، للشركات التي لها تعاون قائم بالفعل مع شركات الإنتاج الحربي، مثل شركات (هانوا، هيونداي ويا).

دراسة إمكانية التعاون مع الجانب الكوري في التصنيع المشترك لدبابة القتال الرئيسية K2

كما تمت مناقشة الموضوعات، التي يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة في مجالات التصنيع المماثلة، وكان على رأس هذه الموضوعات دراسة إمكانية التعاون مع الجانب الكوري في التصنيع المشترك لدبابة القتال الرئيسيةK2، وضرورة إنهاء أعمال الممارسة لتوقيع عقد التصنيع المشترك للهاوتزرK9، خلال فعاليات معرض «EDEX 2021».

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن تبادل الزيارات بين الجانبين، يساعد على الوقوف على مستجدات التعاون، لافتا إلى أن مشاركة سانج إيل، بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» جاءت لتعزز أطر التعاون بين الطرفين.

الوفد الكوري يتفقد جناح الوزارة في معرض «EDEX2021»

عقب ذلك، حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي، على اصطحاب الوفد الكوري بجولة داخل جناح الوزارة في معرض «EDEX2021»، استعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر، التي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة.

من جانبه أكد سانج إيل، نائب وزير احتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية، أن هذه الزيارة تعد فرصة هامة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيات حديثة في مجال الأنظمة الدفاعية، مشيدا بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربي، مضيفا أنه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات استراتيجية، وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي، مع وزارة الإنتاج الحربي، وكذلك كبرى الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وأكد «إيل» على أن الافتتاح عكس تنظيما فريدا ومتميزا للمعرض، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان المحافظة على صحة وسلامة العارضين والمشاركين، مضيفا أن افتتاح المعرض جاء كذلك، ليؤكد التقدم الهائل الذي تتمتع به مصر في مجال التصنيع العسكري.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يأتي تعزيزا للعلاقات القوية بين الجانبين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء على تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين، للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع، وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة، ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.