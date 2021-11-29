وزير الإنتاج الحربي يجتمع بممثلي 4 دول على هامش معرض «EDEX 2021»

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، دانييلا فيزيقا، وزيرة الاقتصاد ببلغاريا، على هامش فاعليات اليوم الأول من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، المقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021، بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك حسبما أعلن المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد عيد بكر، وقال إن اللقاء حضره «Deyan Katratchev»، سفير بلغاريا بالقاهرة، ومحمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشئون الدفاع بالإمارات العربية المتحدة، وسانج ايل، نائب وزير احتياجات الدفاع «DAPA» بكوريا الجنوبية، و«Mikhail Babich» نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية، وأوليج ماركييف، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «روزوبرون اكسبورت» الروسية.

تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة

وخلال هذه اللقاءات، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، دور الوزارة الأساسي المتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، إن الوزير حرص على اصطحاب كافة الضيوف في جولة تفقدية بجناح وزارة الإنتاج الحربى، واستعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الوزارة في النسخة الثانية من معرض «EDEX 2021».

وأوضح أن خلال هذه الجولات تم مناقشة إمكانية التعاون في عدد من مجالات التصنيع العسكرية بين وزارة الإنتاج الحربى وكافة الأطراف الأخرى.

ثقة الدول الأوروبية في معرض «EDEX 2021»

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الوزير «مرسى» ثمّن الثقة الغالية من جانب الدول والشركات المشاركة بالمعرض، والتي ترغب في تسويق منتجاتها واستعراض إمكاناتها التسليحية، من خلال معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» لجذب أكبر قدر ممكن من الدول الراغبة في اقتناء هذه المنتجات، معربًا عن سعادته بمشاركة كافة الحضور في هذا المعرض الهام الذي يعكس مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع كافة الدول.